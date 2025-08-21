晴時多雲

修杰楷菜市場失控！ 滿手戰利品...認了是「敗家子」錢狂噴

修杰楷到南門市場採買，展現「煮夫」日常。（修TIME提供）修杰楷到南門市場採買，展現「煮夫」日常。（修TIME提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷開設YouTube頻道《修TIME》，最新一集來到南門市場，他的「煮夫魂」大爆發，一踏入市場就開始大採購，一邊逛街一邊介紹，看到什麼都能聯想到「這個煮湯好喝、那個配什麼才對味」，不斷被香味吸引。腦波極弱的他回神才發現，自己已經買了一袋又一袋，還開玩笑虧自己：「我這個敗家子！一直花錢！」

修杰楷回憶，小時候每到過年時期，常常會和家人到市場補年貨；現在若要煮特定料理，也一定會來這裡採買。對南門市場可說是熟門熟路，也是充滿童年與父母親回憶的地方。

修杰楷也不藏私，大方分享幾間自己喜愛的店家，其中有一家雞肉店，讓他直誇「驚為天人」，喜歡到幾乎每次都會提前打電話拜託店家幫忙留貨。想到就流口水、眼睛發亮的他，這次幸運碰上店裡還有雞肉，立刻二話不說買下，可以看出真的是最愛。

修杰楷買了一堆美食，吃得心滿意足。（修TIME提供）修杰楷買了一堆美食，吃得心滿意足。（修TIME提供）

逛到火腿攤時，他拿起店家賣的酸白菜，透露家人非常重視這一味，也想起以前奶奶會用甕醃製，上頭還要壓大石頭，因此在吃酸菜白肉鍋時，鍋裡的料也相當講究：「我們家加的料不開玩笑，一定要有螃蟹、蛤蜊、蚵仔、蝦子，很多海鮮，還要自己炸川丸子，因為它是酸菜白肉鍋的靈魂。」店家老闆聽完笑說：「你家有錢人！」修杰楷不忘打趣，笑虧自己的爸爸是「不健康料理之父」：「因為我爸爸非常會炒酸菜、菜脯，但那些都算是比較加工的食物，所以我都說他是『不健康料理之父』」。

而在南門市場二樓，隱藏著許多排隊美食。逛到肚子餓的修杰楷，乾脆把招牌美食全點一輪，像是牛肉番茄刀削麵、蝦仁炒飯、獅子頭、鯧魚米粉、雞肉、蛋塔等，滿滿一桌大快朵頤，讓他吃得心滿意足。

