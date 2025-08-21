晴時多雲

娛樂 最新消息

況明潔消失2年揭真相！親吐心聲「不是我不演」粉絲好心疼

〔記者邱奕欽／台北報導〕58歲況明潔以女團「城市少女」出道後，憑藉1987年作品《年輕不要留白》暴紅，甜美形象深入人心，不過卻消失在螢光幕前近2年，引發粉絲好奇是否淡出演藝圈。對此，況明潔親自澄清，強調自己仍熱愛表演，只是等待適合的角色，「真的不是我不演，而是要等製作單位找」。  

況明潔吐實2年未演戲的內情。（翻攝自臉書）況明潔吐實2年未演戲的內情。（翻攝自臉書）

況明潔19日親自發文表示，這段時間常被粉絲問到「為什麼不去演那部戲？為什麼不接這部戲？」她解釋演員並非想演就能演，必須等待合適的角色與邀約，「我們都是被動的等製作單位找的。」坦言演戲要看緣份。身為演藝圈超過30年資歷的前輩，況明潔的真誠回應也讓外界看見現實的一面。  

雖然暫別戲劇圈近2年，況明潔強調自己依舊熱愛演藝工作，持續透過重訓、跳舞訓練體能，維持最佳狀態，她笑言這段時間宛如回到出道前當模特兒的日子，開始販售衣服並和粉絲分享穿搭，展現另一種生活面貌，更貼心喊話「想看我拍戲的朋友，我們一起等待喔！」誠懇回應立刻引來大批粉絲心疼打氣，盼她早日重返戲劇舞台。

