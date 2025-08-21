晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

開拍前3天急換角！《邊境風暴》難民掙扎 為電影帶來奇蹟

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《邊境風暴》由8個國家聯合製作、走遍全球超過百個影展並橫掃20多項國際大獎，該片以希臘雅典為背景，透過兩名巴勒斯坦表兄弟為了偷渡至德國而陷入偷竊、詐騙與生存掙扎的故事，揭示難民真實而殘酷的處境。

電影《邊境風暴》透過兩名巴勒斯坦表兄弟，揭示難民真實而殘酷的處境。（佳映提供）電影《邊境風暴》透過兩名巴勒斯坦表兄弟，揭示難民真實而殘酷的處境。（佳映提供）

導演馬赫迪弗萊費爾本身出身難民營，以「不妥協」為創作信念，從構思到完成歷時長達12年，僅選角就耗費兩年半時間，遍尋黎巴嫩、敘利亞、約旦、巴勒斯坦與希臘，甚至在開拍前三天臨時換角，只為找到能夠承載角色靈魂的阿拉伯演員。他強調，《邊境風暴》並非直接描寫戰火或政治，而是細膩呈現異鄉流亡者的孤立與掙扎，靈感來自他長期追蹤的真實難民故事。

片中幾位演員的參與更為電影增添真實感。原為職業滑板運動員的阿拉姆沙巴，因原定演員簽證受阻而臨危受命演出「雷塔」一角。他的家族自1948年起便長年居住在難民營，首次演戲便將自身對漂泊與失根的切身體驗注入角色，更以滑板技巧為角色增添獨特真實性。沙巴拍攝前深入雅典移民社區觀察難民生活，他感嘆：「巴勒斯坦人的處境是，你想離開，但可能永遠到不了目的地。」

馬哈茂德巴克里來自巴勒斯坦演藝世家，以剃光頭的試鏡影片打動導演，才順利演出《邊境風暴》。（佳映提供）馬哈茂德巴克里來自巴勒斯坦演藝世家，以剃光頭的試鏡影片打動導演，才順利演出《邊境風暴》。（佳映提供）

飾演「查帝拉」的馬哈茂德巴克里來自巴勒斯坦演藝世家，最初並未獲導演青睞，直到他以剃光頭的試鏡影片打動弗萊費爾，才拿下角色。為演好角色，他提早三週搬進雅典難民社區，打破以往「照劇本演出」的習慣，完全投入即興表演，成為全片情感核心。

另一位演出孤身抵達雅典少年的穆罕默德阿爾蘇拉法則被導演形容是「天賜之物」。他原本只是陪同哥哥參加試鏡，卻被弗萊費爾一眼相中。當導演得知他來自戰火中的加薩，更深感震撼：「這個男孩將自身經歷融入角色，為電影帶來奇蹟。」《邊境風暴》將於明天（22日）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中