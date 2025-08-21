晴時多雲

娛樂 最新消息

阿湯哥顛覆動作片思維 後製最艱難挑戰竟是「刪戲」

湯姆克魯斯於《不可能的任務：最終清算》再度突破極限。（CATCHPLAY+ 提供）湯姆克魯斯於《不可能的任務：最終清算》再度突破極限。（CATCHPLAY+ 提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的動作系列最新篇章《不可能的任務：最終清算》已在CATCHPLAY+影音平台飆速上架，影迷可即刻重溫阿湯哥突破極限的特工世界。這次他在片中仍不改本色，為影迷搏命演出多場驚險橋段，導演克里斯多夫麥奎里也透露，後製時最艱難的挑戰，就是「決定哪些畫面必須刪掉！」

導演麥奎里表示，與阿湯哥合作完全顛覆了他對於拍攝動作片的認知，一般動作片導演要想辦法隱藏替身，讓觀眾以為是演員本人；但在阿湯哥身上，思維必須完全反過來，「每一顆鏡頭背後都蘊含極高危險與難度，必須仰賴龐大團隊全力合作，我們要想盡辦法讓觀眾清楚看到，每一幕真的都是湯姆親自上場完成特技，而非替身，這可不是動作片常見的情況。」

因此電影後製時最艱難的挑戰，就是決定哪些畫面必須刪掉，尤其是在驚心動魄的飛機特技橋段，劇組共拍下長達400小時的素材，最後只濃縮成15分鐘的精華。在最新曝光的刪減片段中，阿湯哥駕駛雙翼飛機追擊反派，過程中因腳誤觸控制桿導致飛機失控翻滾，他整個人懸掛在半空中，險象環生，最後才驚險穩住姿勢。

麥奎里回憶，當時與剪輯師針對這場戲的去留爭執許久，剪輯師認為已經有拍到類似的畫面，不想讓觀眾有重複的感覺，雖然導演一度不願割捨，但最終仍忍痛將其刪除。《不可能的任務：最終清算》已在CATCHPLAY+ 影音平台飆速上架，《不可能的任務》全系列亦可在CATCHPLAY+ 觀賞，一起回顧這段歷時近30年的動作傳奇，重溫阿湯哥一次次挑戰極限、重新定義不可能。

