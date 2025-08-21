晴時多雲

娛樂 最新消息

都會惡夢真實上演！《噪音殺機》打造「樓層恐懼」口碑逆襲

金珉錫自評角色是「辛辣菜餚中的柔和配菜」。（采昌提供）金珉錫自評角色是「辛辣菜餚中的柔和配菜」。（采昌提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國話題懼作《噪音殺機》以都會生活層出不窮的「樓層噪音」為題材，曾在《太陽的後裔》、《鯊魚：風暴》等劇大放異彩的金珉錫，飾演女主角李先彬妹妹的男友「基勳」，自評角色是「辛辣菜餚中的柔和配菜」，緩和片中緊張氣氛。

和金珉錫在片中有多場激烈動作戲的李先彬盛讚他貼心細膩：「他的身體非常靈活，所以我在動作戲中得到他很多幫助。」

金珉錫將原本平凡的基勳，如何逐漸變得神秘莫測的轉變演繹得淋漓盡致，為全片增添更多懸疑與張力；他透露：「我努力讓角色不要太過突出，讓觀眾能夠跟隨姐妹的故事逐漸發展。」

導演金秀鎮表示：「恐怖驚悚片的特性是主角越孤立無援，觀眾越能產生共鳴並感受恐懼，因此飾演主角身邊的角色其實並不容易。基勳這個角色的重要性，我認為金珉錫最適合。這個角色既是主角的幫手，也是讓人起疑的關鍵人物。」

李先彬（左）與金珉錫主演《噪音殺機》。（采昌提供）李先彬（左）與金珉錫主演《噪音殺機》。（采昌提供）

值得一提的是，《噪音殺機》在韓國上映初期，雖然被視為冷門佳作，但隨著口碑不斷發酵，如今已經榮登「南韓年度最賣座驚悚片」寶座。

外媒Cinapse評論：「導演精準掌握視覺衝擊與本能恐懼的時機，並巧妙將熟悉的敘事結構，轉化為新穎而令人印象深刻的恐怖體驗。」ScreenAnarchy表示：「這是一部令人神經緊繃、彷彿撕裂耳膜般的恐怖作品，為觀眾帶來強烈的感官衝擊。」《噪音殺機》將在8月29日在台上映。

