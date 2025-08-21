惡媳婦對上蛇蠍女！本土劇女星甩巴掌竟濺血 驚險傷疤照流出

錦雯（右）和楚宣（左）在《好運來》火爆掌摑戲震撼全場。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕觀眾苦等已久的「惡女現形記」終於上演！楚宣在民視八點檔《好運來》飾演腹黑看護，成功將游安順害成腦溢血後，竟搖身一變成為呼風喚雨的董娘，企圖奪取集團財產。正當她以為勝券在握之際，游安順的媳婦錦雯卻早已暗中蒐證，準備在股東會上當眾揭穿她的所有陰謀。

這次在《好運來》中的角色讓楚宣過足了戲癮。她完美詮釋了從溫柔看護到心機董娘的巨大轉變，光看預告中她眼神的細微變化，就足以讓觀眾不寒而慄。楚宣說能夠飾演這樣一個層次豐富的壞女人，對她來說是種享受，「壞人真的演起來太過癮了！她不只單純的壞，而是為了達到目的，展現出不同面向的城府與心計。」

在《好運來》戲裡打得激烈，戲外錦雯（右）大讚楚宣專業。（民視提供）

在錦雯與楚宣這場「惡媳婦對上蛇蠍女」的精彩對決中，兩人不僅有激烈的言語交鋒，還上演了火爆的掌摑戲碼。錦雯受訪時表示：「演壞人真的好辛苦！壞人要上刀山下油鍋，好人上山下海而已！」她拍掌摑戲前她都會胃痙攣，深怕一個不小心打傷對方，但為了呈現最真實的效果，她還特地向游安順討教技巧。

錦雯拍完戲後秀出自己拍摑掌戲，被楚宣飾品刮傷臉的照片。（民視提供）

錦雯更是開玩笑稱：「其實腦溢血的不是公公，是我！」她指著臉上的傷痕說道：「這是拍巴掌戲的時候，我跟楚宣拉扯，她手上的戒指不小心刮到的，那個傷口滿深的！」儘管如此，她仍盛讚楚宣的專業：「跟她對戲真的非常過癮，我們的巴掌戲打得跟真的一樣，難怪觀眾每次看我打蕭麗芬都鼓掌了起來！」

有趣的是，這場精彩的婆媳對決，連演員的家人都成了粉絲。錦雯分享她每天都會和爸媽視訊，那天特別將鏡頭轉向楚宣，沒想到爸爸竟對著楚宣誇讚：「妳真的演得很棒，夠壞又漂亮！就是因為夠壞大家才會罵、才會想看！」這番話讓在場所有人笑翻，也再次印證了「壞到被罵就是紅」的八點檔定律。

