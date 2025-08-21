晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

惡媳婦對上蛇蠍女！本土劇女星甩巴掌竟濺血 驚險傷疤照流出

錦雯（右）和楚宣（左）在《好運來》火爆掌摑戲震撼全場。（民視提供）錦雯（右）和楚宣（左）在《好運來》火爆掌摑戲震撼全場。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕觀眾苦等已久的「惡女現形記」終於上演！楚宣在民視八點檔《好運來》飾演腹黑看護，成功將游安順害成腦溢血後，竟搖身一變成為呼風喚雨的董娘，企圖奪取集團財產。正當她以為勝券在握之際，游安順的媳婦錦雯卻早已暗中蒐證，準備在股東會上當眾揭穿她的所有陰謀。

這次在《好運來》中的角色讓楚宣過足了戲癮。她完美詮釋了從溫柔看護到心機董娘的巨大轉變，光看預告中她眼神的細微變化，就足以讓觀眾不寒而慄。楚宣說能夠飾演這樣一個層次豐富的壞女人，對她來說是種享受，「壞人真的演起來太過癮了！她不只單純的壞，而是為了達到目的，展現出不同面向的城府與心計。」

在《好運來》戲裡打得激烈，戲外錦雯（右）大讚楚宣專業。（民視提供）在《好運來》戲裡打得激烈，戲外錦雯（右）大讚楚宣專業。（民視提供）

在錦雯與楚宣這場「惡媳婦對上蛇蠍女」的精彩對決中，兩人不僅有激烈的言語交鋒，還上演了火爆的掌摑戲碼。錦雯受訪時表示：「演壞人真的好辛苦！壞人要上刀山下油鍋，好人上山下海而已！」她拍掌摑戲前她都會胃痙攣，深怕一個不小心打傷對方，但為了呈現最真實的效果，她還特地向游安順討教技巧。

錦雯拍完戲後秀出自己拍摑掌戲，被楚宣飾品刮傷臉的照片。（民視提供）錦雯拍完戲後秀出自己拍摑掌戲，被楚宣飾品刮傷臉的照片。（民視提供）

錦雯更是開玩笑稱：「其實腦溢血的不是公公，是我！」她指著臉上的傷痕說道：「這是拍巴掌戲的時候，我跟楚宣拉扯，她手上的戒指不小心刮到的，那個傷口滿深的！」儘管如此，她仍盛讚楚宣的專業：「跟她對戲真的非常過癮，我們的巴掌戲打得跟真的一樣，難怪觀眾每次看我打蕭麗芬都鼓掌了起來！」

有趣的是，這場精彩的婆媳對決，連演員的家人都成了粉絲。錦雯分享她每天都會和爸媽視訊，那天特別將鏡頭轉向楚宣，沒想到爸爸竟對著楚宣誇讚：「妳真的演得很棒，夠壞又漂亮！就是因為夠壞大家才會罵、才會想看！」這番話讓在場所有人笑翻，也再次印證了「壞到被罵就是紅」的八點檔定律。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中