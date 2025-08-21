米可白看過來！孫綻告白情書靠這招 最終結局超慘：竟在老師桌上

孫綻（左）在《寶島西米樂》中很喜歡捉弄蔡祥（右），讓她頭痛不已。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫綻在台視八點檔《寶島西米樂 傳承》中飾演廟口流氓，對蔡祥一見鍾情，愛用各種惡作劇表白，讓蔡祥每次見到他都直呼頭痛。孫綻戲裡角色不識字，但得知蔡祥希望收到情書，便查了字典，勉強拼湊出一些肉麻情話，並在書店角落觀察蔡祥的反應，孫綻特地選了一本名為《勇敢說愛我》的漫畫作道具，更把漫畫拿反，巧妙展現角色不識字的特質，為角色加分不少。

孫綻（左）在《寶島西米樂》中對蔡祥一見鍾情。（台視提供）

孫綻自曝國小時就會送情書給心儀的女生，但當時還小，實在想不出什麼甜言蜜語，只好抄寫詞表達心聲：「以前不會寫肉麻的文字，聽到某首情歌很喜歡，稍微改一下就送給對方。」但孫綻的「歌詞版」情書，最後竟出現在老師桌上，還因此被老師叫到辦公室開罵。

他回想整個過程，仍覺得羞赧：「老師一直罵，但我完全沒有心思聽他罵什麼，心裡只想說『這個信怎麼會在老師手裡？』而且那時才發現我的字好醜喔！」孫綻推測，因為告白對象是一位個性乖巧的女孩，可能收到情書之後就立刻上交給老師，想當然爾純愛故事最終以告吹收場。

孫綻自曝國小告白陰影。（台視提供）

這段尷尬的往事讓他印象深刻，孫綻苦笑表示：「後來看到這位歌手，都會想到小時候做的這件糗事。」他自此之後就再也沒有寫情書：「後來就改送娃娃，女生喜歡的小東西。」

蔡祥外型亮眼，個性活潑好相處，和每個人都處得相當愉快，但卻從來沒有收過情書，她大嘆：「真的是沒有什麼人在追我耶！到現在也是一樣。」蔡祥表示大家都以為她生活很豐富：「其實沒有，我覺得我的個性太像男孩子的關係吧！所以在劇中收到情書真很興奮，感覺這一切好可愛喔！因為現實生活中，都沒我的事情。」

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5-7點播出。

