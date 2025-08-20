家寧鬧翻Andy半年零收入 「虛空一炁」讓她領悟人生

家寧近期積極轉型，開設課程分享自媒體心得。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕百萬YouTuber團體「眾量級」由Andy與家寧共同經營，但兩人分手後爆出帳務糾紛、甚至對簿公堂，衝突延燒半年。家寧這段期間幾乎「零收入」，人生一度陷入低潮，不過她今突然在社群上有感而發，並感謝一路以來粉絲的支持。

不過近期她積極轉型，開設實體課程分享自媒體經營心法，課堂約有20名學生參與。家寧歸納出「4大重點」：提升個人曝光度、理解新舊媒體差異、打造個人品牌，以及透過6大閉環模型持續成長。她強調內容並非書本理論，而是自己一路走來的實戰經驗，「能站在這裡，是因為我真的走過。」

請繼續往下閱讀...

家寧近期積極轉型，開設課程分享自媒體心得。（翻攝自IG）

課程影片中，學生專注聆聽，甚至拿手機錄影，讓她感慨表示：「謝謝這些願意踏出第一步的人，是你們讓我再次看見自媒體的意義。」

今日家寧也透過社群分享心境轉折，引用了一句話：「虛空一炁歸三元、虛空一物了世空」，她查了字義後停留許久，感悟到人生本就是在「虛與實之間」不斷被推動與支撐。她感謝一路支持自己的粉絲與朋友，也期許能將這份力量與溫暖繼續傳遞下去。

在 Instagram 查看這則貼文 家寧+0（@chianing_baby）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法