台灣「最強高中生」Ray回來了！月底合體NBA球星甜瓜

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕NBA球星「甜瓜」卡梅羅安東尼（Carmelo Anthony）將以活動大使的身分出席《2025 GQ Style Fest 潮流文化祭》，同時台灣新世代代表人物Ray在8月31日也將現身，這將是他首度在台公開現身，一同見證運動熱潮與潮流文化的完美融合。

「甜瓜」安東尼Carmelo Anthony 。（GQ Taiwan提供）

這位被譽為當代最強得分手之一的傳奇球星，他不僅是NBA歷史上最頂尖的得分手之一，代表美國隊贏得三面奧運金牌，更在時尚、商業與文化領域持續發揮深遠影響力，備受全球粉絲與業界敬仰。他也將於9月6日正式入選NBA籃球名人堂，以表彰他輝煌的籃球生涯。在這個重要時刻來臨之前，安東尼將率先造訪台灣，與球迷分享他的熱情與傳奇。

「台灣最強高中生」Ray首度在台公開現身。（GQ Taiwan提供）

網路人氣新星Ray正式確認將於8月31日現身活動，以他的招牌魅力與高能量舞台魅力成為全場焦點。出生於2005年的Ray在2023年一場日本畢業旅行中意外展開他的網紅之路，當時仍是高中生的他，與全球知名Twitch實況主Kai Cenat偶遇，兩人展開一段幽默又真誠的對話，不僅迅速走紅，也為他的直播生涯打開大門。此後，Ray與Druski、DDG等頂尖創作者合作無數，短時間內躍升為Z世代最受矚目的串流網路人氣直播主之一。

