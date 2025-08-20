晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣「最強高中生」Ray回來了！月底合體NBA球星甜瓜

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕NBA球星「甜瓜」卡梅羅安東尼（Carmelo Anthony）將以活動大使的身分出席《2025 GQ Style Fest 潮流文化祭》，同時台灣新世代代表人物Ray在8月31日也將現身，這將是他首度在台公開現身，一同見證運動熱潮與潮流文化的完美融合。

「甜瓜」安東尼Carmelo Anthony 。（GQ Taiwan提供）「甜瓜」安東尼Carmelo Anthony 。（GQ Taiwan提供）

這位被譽為當代最強得分手之一的傳奇球星，他不僅是NBA歷史上最頂尖的得分手之一，代表美國隊贏得三面奧運金牌，更在時尚、商業與文化領域持續發揮深遠影響力，備受全球粉絲與業界敬仰。他也將於9月6日正式入選NBA籃球名人堂，以表彰他輝煌的籃球生涯。在這個重要時刻來臨之前，安東尼將率先造訪台灣，與球迷分享他的熱情與傳奇。

「台灣最強高中生」Ray首度在台公開現身。（GQ Taiwan提供）「台灣最強高中生」Ray首度在台公開現身。（GQ Taiwan提供）

網路人氣新星Ray正式確認將於8月31日現身活動，以他的招牌魅力與高能量舞台魅力成為全場焦點。出生於2005年的Ray在2023年一場日本畢業旅行中意外展開他的網紅之路，當時仍是高中生的他，與全球知名Twitch實況主Kai Cenat偶遇，兩人展開一段幽默又真誠的對話，不僅迅速走紅，也為他的直播生涯打開大門。此後，Ray與Druski、DDG等頂尖創作者合作無數，短時間內躍升為Z世代最受矚目的串流網路人氣直播主之一。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中