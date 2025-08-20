晴時多雲

嗚嗚！瑪麗亞凱莉龍鳳胎的偶像不是她 揭兒女最愛兩女星

張宇嫺／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕56歲的西洋天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉和前夫尼克坎農育有一對龍鳳雙胞胎，兒女正值青春期，各有自己的偶像，這反而讓她有時不想「強迫推銷」自己的歌曲給孩子聽。

瑪麗亞凱莉（左二）透露兒女的音樂偶像不是她。（翻攝自IG）瑪麗亞凱莉（左二）透露兒女的音樂偶像不是她。（翻攝自IG）

雖然瑪麗亞凱莉是眾多粉絲心中的女神，但她笑說：「有時候我不太願意給我的孩子們聽我的歌，因為他們有自己的品味。」接著她透露：「羅伊（女兒夢露的小名）喜歡奧莉維亞羅德里戈，洛克（兒子摩洛哥的小名）喜歡莎賓娜卡本特。」而這兩位歌手都是現在年輕粉絲相當喜愛的偶像，歌曲都高居排行榜，也得過多項獎項肯定。

另外瑪麗亞凱莉談到，新歌《Here For It All》深深打動她，這也是她即將推出的同名新專輯中最喜歡的歌曲之一，她的第16張專輯將於9月26日推出，這張專輯充滿70年代R&B風格，也有可能會有和其他歌手合作的作品，實體專輯傳出會有多個不同封面版本，歌迷都很期待。

點圖放大header
點圖放大body

