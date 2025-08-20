晴時多雲

這是哪？77老大169萬YT頻道突消失 驚見駭客竟在「這國家」

77老大169萬YT頻道突消失。（本報資料照）77老大169萬YT頻道突消失。（本報資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕擁有169萬訂閱的知名YouTuber「77老大」，以幽默分享保健、醫療知識走紅，不料近日卻驚傳頻道整個消失，讓粉絲嚇壞。稍早，他也出面說明，確認帳號是被駭客盜用，而登入地點竟顯示在「拉脫維亞」。

77老大169萬YT頻道突消失。（翻攝自IG）77老大169萬YT頻道突消失。（翻攝自IG）

77老大昨（19日）在IG限時動態無奈證實，「我的頻道被偷了！」更苦笑表示，駭客直接利用他的帳號開直播，內容疑似是加密貨幣，竟吸引超過5萬人同時收看，他自嘲：「比我自己直播還多人。」

他隨後補充，目前已經緊急聯繫YouTube官方，並確認帳號是被駭客盜用，登入地點竟顯示在「拉脫維亞」。他忍不住困惑發問：「請問這是哪裡？」展現一貫的搞笑態度。

77老大169萬YT頻道突消失，驚見駭客竟在拉脫維亞。（翻攝自IG）77老大169萬YT頻道突消失，驚見駭客竟在拉脫維亞。（翻攝自IG）

除了在限時動態回應，他也在Threads更新心情，透露這已是被盜用的第二天。早上出門時，市場的阿姨叔叔們紛紛關心，甚至送上水煎包和拿鐵替他加油打氣，讓他直呼感動。最後他還不忘幽默結尾：「最後一次顯示是在拉脫維亞被登入，是不是命定暗示我要去玩一趟，說不定有什麼在等著我！」

