娛樂 最新消息

掰了道明寺！松本潤出道30年首當醫師 新劇平均收視破10％亮眼

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本天團「嵐」的成員松本潤主演日劇《第19號病歷表》，首集收視率就開出11.4%的好成績，1至4集收視率都超過10%，最新的第5集則是小降至9.6%，平均收視率破10%，表現相當亮眼。

松本潤在《第19號病歷表》以沉穩語調、長時間眼神交流進行診療。（friDay影音提供）松本潤在《第19號病歷表》以沉穩語調、長時間眼神交流進行診療。（friDay影音提供）

松本潤曾經演過《流星花園》道明寺、《99.9 不可能的翻案》深山律師等角色，他在新作《第19號病歷表》一改過往強勢或是個性突出的演技形象，不靠激烈搶救場面吸引目光，而是透過安靜而專注的問診，演出一位真正「與人對話」的總合診療科醫師。對於這個角色，松本潤表示：「不是只看那個瞬間，而是想陪對方一起看見之後的人生。」

松本潤《第19號病歷表》呈現有如真的被醫師問診般的真實。（friDay影音提供）松本潤《第19號病歷表》呈現有如真的被醫師問診般的真實。（friDay影音提供）

出道30年來首度挑戰醫師角色，松本潤在《第19號病歷表》以沉穩語調、長時間眼神交流進行診療。他坦言「德重晃」這個角色的魅力在於「聽的力量」，不只關心病情，更想陪伴病患走過人生後段，強調醫療不應止於診療時間，而是關注整體生命歷程。他在劇中不急著插話、願意等待，光是留白節奏就療癒了許多螢幕前觀眾的心，有如真的被醫師問診般的真實。

松本潤透露，在詮釋德重晃時，極為注重「間」的掌握，也就是一個細微的停頓、一個眉眼間的情緒變化，讓觀眾真切感受到他與病患之間的信任累積。他不依賴煽情語句，而是透過沈默傳達溫度，展現出一種不動聲色卻深具說服力的氣場，而面對病患的淚水時，他的反應常常只是輕輕點頭，卻比大喊大叫更具撫慰人心的力量。

松本潤在《第19號病歷表》中一改過往強勢或是個性突出的演技形象。（friDay影音提供）松本潤在《第19號病歷表》中一改過往強勢或是個性突出的演技形象。（friDay影音提供）

他也分享觀看首集後的感想：「日曜劇場常給人熱血翻轉的印象，但這部作品從配樂、主題曲到整體氛圍，都被一種溫柔包圍著。看完會讓人心頭暖暖的。」《第19號病歷表》描述仍未被社會大眾廣泛認識的第19個全新領域新設立的綜合診療科，細心傾聽每一位患者的訴求，並將患者的生活狀況、家庭環境、心理狀態等納入考量，真正以綜合性的方式進行診察的科別。可以說，是診療整個人的專科醫師。《第19號病歷表》每週一晚上於friDay影音同步上架。

