60歲張曼玉厲害了！「摯愛」曝光沒露臉 上萬名網友炸鍋

張曼玉開通社群人氣驚人。（翻攝自小紅書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕60歲金馬影后張曼玉淡出演藝圈多時，8月8日突然宣布開通小紅書，人氣迅速暴漲，目前已經吸引超過102萬人追蹤，近日她又分享新的影片，全程沒有露臉，但竟然也吸引6.9萬人按讚，留言更超過1.1萬則，號召力相當驚人。

張曼玉分享自己拍攝的花。（翻攝自小紅書）

張曼玉在影片中分享多年來她拍攝各種花卉的照片，寫道：「每次看見漂亮的花朵，我都忍不住拍幾張照。你們也有這種習慣嗎？如果有的話，不妨也發一些花花的圖片來這裡和大家一起分享。」

請繼續往下閱讀...

張曼玉開通社群不斷漲粉。（翻攝自小紅書）

她喊話想建立一個美美的數字花園，釣出上萬人留言、po照，她開心到再回：「往後我還有很多花和你們分享。」網友見留言區爆火，也直呼「簡直現象級女神啊」、「花樣年華的角落」，此外也眼尖發現：「maggie很喜歡向日葵，出鏡率很高噢」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法