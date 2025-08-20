晴時多雲

娛樂 最新消息

56歲嚴正化罹甲狀腺癌「不能說話」 憶治療哭喊：天崩地裂

〔記者邱奕欽／台北報導〕56歲南韓女星嚴正化2010年在事業高峰期時被診斷罹患甲狀腺癌，手術後聲帶麻痺，整整8個月無法開口說話，讓她一度覺得世界「天崩地裂」。嚴正化近日在YouTube頻道回憶當時的抗癌過程仍忍不住落淚，如今她不僅走出病痛，更重新站上舞台與戲劇螢光幕。

嚴正化落淚談抗癌過程。（組合照，翻攝自IG）嚴正化落淚談抗癌過程。（組合照，翻攝自IG）

嚴正化拍攝VLOG時透露，2010年手術後因聲帶麻痺，無法講話長達8個月，作為歌手無異於迎來重擊。當時她未婚未育，身邊沒有家人的陪伴與牽掛，使得抗癌過程格外孤單。所幸經過積極復健與訓練，2016年她終於帶著全新專輯重返歌壇，證明自己的堅韌與不放棄。

嚴正化近期更參與韓劇《金子般我的明星》與宋承憲相隔10年再度合作，劇情講述女主因車禍昏迷25年甦醒後尋回記憶的故事，帶出笑中帶淚的浪漫氛圍。該劇18日首播後獲得觀眾好評，也讓粉絲感慨嚴正化從抗癌到復出演藝圈，真實人生比戲劇更勵志。

