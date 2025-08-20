晴時多雲

娛樂 最新消息

37歲程予希破尺度罕見脫了！奪金鐘卻認「曾8個月沒戲拍」

程予希首度拍攝內衣廣告。（黛安芬提供）程予希首度拍攝內衣廣告。（黛安芬提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕37歲的程予希今年迎來挑戰首度拍攝內衣廣告，擔任內衣品牌年度三世代廣告計畫中30代篇的代表人物。談到這次拍攝，程予希坦言一開始難免緊張，但也樂於接受新挑戰，「沒拍過這樣的題材，就想放手一試。」為了呈現最佳狀態，她特別調整作息、加強身材管理，拍攝當天也持續提醒自己「抬頭挺胸、拿出氣勢」。她笑說：「很感謝團隊把我拍得很美，所以越拍越有自信。」

程予希擔任內衣品牌年度三世代廣告計畫中 30 代篇的代表人物。（黛安芬提供）程予希擔任內衣品牌年度三世代廣告計畫中 30 代篇的代表人物。（黛安芬提供）

在她眼中「30代」是一段更認識自己的旅程，「因為更懂自己，才更清楚自己想要的生活。」她形容自己如同一件包覆性強的無鋼圈內衣，可以自在伸展，也能保有舒適與安全感。「年輕時會在意外在評價，但現在更懂得傾聽內心，知道只有真正想做的事，才會做得心安理得。」

除了演員身份，程予希也不斷透過創作尋找自我。曾以《第一次遇見花香的那刻》奪下金鐘獎迷你劇集女配角獎的她，戲路穩定，但曾有8個月沒戲拍，反而成了自我檢視的契機。疫情期間，她重拾兒時愛好，也就是畫畫，用壓克力顏料創作濃郁繽紛、帶有深層平靜的作品，並被身邊好友觀察到「變得自信了」。她笑說，畫畫讓她更能肯定自己的鏡頭表現，「好像真的是畫畫帶給我的力量。」

程予希開過兩次個人畫展，展露藝術天份。（黛安芬提供）程予希開過兩次個人畫展，展露藝術天份。（黛安芬提供）

近年她舉辦兩次個人畫展，代表作「心之所向」以毛怪穿越混沌與星光，象徵人生在迷惘中仍有方向與希望。她也立下新目標：每天完成一幅畫，並開始學習縫紉，準備挑戰布料結合的立體創作，展現更多面向的可能性。展望未來，程予希預告將有多部戲劇作品即將登場，也在生日當天感性表示：「越長大越懂得感恩，也更懂得鼓勵自己。」

點圖放大body

