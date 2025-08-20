晴時多雲

蒼井空AV「處女作價碼」曝光 金額超意外：還以為更高

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本傳奇AV女優蒼井空日前在節目上分享從事成人產業的經歷，她透露自己的「出道處女作」的片酬，讓現場來賓驚呼：「還以為會更高！」

蒼井空。（翻攝自X）蒼井空。（翻攝自X）

蒼井空透露，本來自己是想要成為保母，結果有一天在澀谷區被詢問「對演藝圈有沒有興趣啊？」結果竟是AV星探，對方告訴她「妳會成為第2個飯島愛」，因此打動蒼井空，成功踏入成人產業。蒼井空在經過3間公司面試之後，決定以「單體女優」出道，單體女優片酬高，且與片商有合約，作品多以女優為中心。

不過在整個AV產業中，以單體女優出道的大概只佔5%，因為是簽年約，因此蒼井空必須在一年內就交出成績，所以就像大聯盟一樣困難。被問到蒼井空的出道處女作片酬？現場嘉賓、主持人猜測「應該有800萬日圓吧」、「數字應該很驚人吧」。

結果蒼井空透露，其實只有100萬日圓（約台幣20萬元），讓全場發出日本式驚呼「ㄟ～～」，更有人直呼：「還以為素人出道價格會比較高一點！」不過當時年僅20歲的蒼井空，卻覺得竟然能拿到這麼多錢。因為她當時的工作時薪僅有850日圓（約台幣174元），所以收到100萬日圓讓蒼井空收受到很大的衝擊。雖然蒼井空一支片可以拿到100萬日圓，但其實非單體女優的片酬不如想像中的好，蒼井空透露，所以知道這現實的AV女優，有許多都選擇引退了。

點圖放大header
點圖放大body

