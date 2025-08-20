三金大滿貫推坑看《鬼滅之刃》 爸媽反應曝光

盧廣仲出席Swatch台北101概念店開幕。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「三金大滿貫」盧廣仲今在社群透露爸爸媽媽迷上看《鬼滅之刃》，他說上週才推坑爸媽看《鬼滅》，爸媽就開始在家追劇，沒想到早上他問媽媽進度，居然已經五季全看完，「她說『已經大家都掉進去那無限城』，那不就跟我進度已經一樣了。」笑爆爸媽超投入，也迫不及待想要去看《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。

盧廣仲今天為SWATCH台北101概念店開幕站台，他近來緊鑼密鼓籌備新專輯與「HeartBreakFast 傷心早餐店」演唱會，9月26日將在台北國際會議中心（TICC）連開3場，這次選擇回到TICC，往後大巨蛋也會是目標嗎？盧廣仲妙回這跟買錶一樣「要看緣分」。

他解釋：「就像我今天剛好走到101概念店，這個錶我很喜歡，錢包裡面有錢的話就會買它。」演唱會場地也是，「我發專輯，50個人喜歡那就可以去女巫店，剛好有5000個人喜歡，那就開半場的小巨蛋，哪裡有多少人想要聽我唱歌，我就會去哪裡唱。」

