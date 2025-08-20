福山雅治是公認「黃腔之王」？曾說想把老二掏出來在街上走…

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本影歌視三棲「不老男神」福山雅治日前衰捲富士電視台「性朝貢女主播給中居廣正」調查案，雖然他18日鄭重透過媒體澄清絕對沒做出性騷或要求女主播同席的行為，但卻勇敢承認自己確實在社交場合上講過「性暗示」言論，並為此向粉絲及社會大眾道歉。事件發酵2天後，今（20日）前富士電視台播報員長谷川豐以「以如果這種事讓你這麼生氣，那你一開始就不應該參加……」發文，在個人社群護航福山雅治。

福山雅治承認曾在公開場合發表「性暗示言論」，讓不少粉絲失望。（翻攝自臉書）

這兩天，福山雅治承認「開黃腔」一事，在社群媒體引起廣泛討論，有網友整理出福山雅治過去在一些節目上或公開受訪時開過的黃腔，例如他曾說過「想把老二掏出來在街上走」、「女生在演唱會上都用下流眼神看著我的胯下，禮貌上我該讓它看起來大一點……」，尺度之大，令人瞠目結舌！

有人覺得福山雅治舉止不當，但也有不少人提出質疑，認為這是昭和式笑話，是他的個人特色之一，「福山的粗俗言論很正常」、「真的有必要過度解讀嗎？」

長谷川豐更引用了一篇報導此事的文章，表示：「聽聽收音機吧。很多人都知道福山是「黃腔之王」，如果有人硬要把聚會上講的黃色笑話解讀為「冒犯」，那這人一開始就不應該參加。

長谷川進一步提出質疑，「難道每個人都必須認真當個好學生嗎？我覺得喝酒的時候稍微放縱一下是可以的。我討厭把一切都定調為性騷擾的潮流。最重要的是，這完全是對憲法所保障的言論自由的壓制。」

日本富士電視台前主播長谷川豐發文護航福山雅治，認為講黃色笑話不該被過度解讀為性騷事件。（翻攝自X）

長谷川強調，「如果你不喜歡福山的黃色笑話，那麼即使是在公共場合，也不要去。我敢肯定，參加的女主播們在其他地方也會說『我和福山一起喝酒了』。至少我已經聽過幾百遍了。」他分享過去聽到的軼事並再次表達立場，「真是令人窒息！！請在酒會上對黃色笑話保持友善與溫和。」

前參議院議員東谷義和（暱稱Garcy）也在X上就此事發表評論。他首先問道：「講黃色笑話不好嗎？」接著自爆「我在TikTok和TwitCasting上經常這麼說，哈哈。」對此，粉絲們紛紛留言：「這跟形像有關吧？Garcy還不錯。我覺得沒人會因為他經常講黃色笑話而批評他」，以及「如果是新來的女主播不喜歡Garcy，我覺得這算是性騷擾」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

