日本Niconico唱見歌手「luz」驟逝！經紀公司證實享年32歲

人氣男唱見歌手「luz」在今（20）日被經紀公司證實突然離世，享年32歲。（圖擷取自@luzabs、@luz_information 社群平台「X」，本報合成）

張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕活躍於日本Niconico（ニコニコ動画）、社群媒體的人氣男唱見歌手「luz（ルス，本名︰帶刀光司）」，原定在8月底舉辦出道15周年紀念演唱會，然而今（20）日下午其所屬經紀公司ESPERANZA突然公布，他已於昨（19）日過世，享年32歲。luz英年早逝的噩耗曝光後，讓各國歌迷震驚不已。

luz原定在8月31日舉辦出道15周年紀念演唱會。（圖擷取自@luzabs 社群平台「X」）

綜合日媒報導，luz經紀公司在日本時間今日下午5點（台灣時間4點）發布，表示luz在8月19日「突然離世」，讓他的家人、親朋好友與其他相關人員深感悲痛。經紀公司指出表示，根據家屬意願，luz的葬禮僅讓親屬參加，不會對外開放，「為了尊重遺屬心意，更多詳細情況將不對外公開，敬請理解。」

請繼續往下閱讀...

報導指出，luz出生於1993年7月23日的福井縣，藝名取自西班牙中的「光」，曾透露自己是有著日本、美國、德國與菲律賓血統的4國混血兒。喜愛唱歌的luz，2010年初次在Niconico投稿影片，自此開啟唱見歌手生涯，曾在2014年組成音樂團體「Royal Scandal」，直到2024年他被指控涉嫌持有違法藥物被逮捕，才從該團體退出。

據了解，luz的個人社群平台X（前Twitter）帳號高達78萬人追蹤，生前最後一次發文是在本月6日，他在文中提到自己對所有事情都已經到了極限，「什麼時候才能擺脫這個詛咒？光早就不存在了」，當時這篇文章的內容，就引起不少粉絲擔憂，並紛紛留言開導，如今傳出驟逝消息，讓粉絲們陸續前往該文留言為其悼念。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

本当に全てに限界来てる

いつこの呪いから解き放たれるんだろう

光なんてもうとっくにないんだよ — luz（ルス）@8/31「XV」 （@luzabs） August 5, 2025

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法