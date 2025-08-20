日本明星夫妻檔出事了！逛超市被抓包「將小孩舔過商品放回」

日本演員夫妻檔片寄涼太、土屋太鳳因在逛超市時沒有將小孩舔過的商品買下來，遭到炎上。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本演員土屋太鳳和片寄涼太在2017年因電影《哥哥太愛我了怎麼辦》結緣，低調交往三年後，2023年宣布結婚，育有1子。近來土屋太鳳在私人社群帳號曬娃，怎料在她發布的其中一部影片中竟意外拍到兒子的「做壞事證據」，夫妻倆慘被炎上。

土屋太鳳和片寄涼太一向非常保護小孩的隱私，從未讓兒子的正臉曝光，更開設IG帳號曬娃，雖然設置成私人帳號，但近期卻疑似忘記將連動的Threads帳號一同設置私人，帳號內容便不小心外流。

在該帳號中有一支影片拍到土屋帶孩子去逛超市，畫面中，小孩好奇的拿起架上一罐商品，接著用嘴去舔，土屋很明顯察覺到了，但卻沒有買單，反而是偷偷將商品放回架上。該畫面流出後，夫妻倆也遭到網友炎上，「不知道的人買到很慘耶」、「好噁，應該要把東西買回去吧」。

