晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本明星夫妻檔出事了！逛超市被抓包「將小孩舔過商品放回」

日本演員夫妻檔片寄涼太、土屋太鳳因在逛超市時沒有將小孩舔過的商品買下來，遭到炎上。（翻攝自IG）日本演員夫妻檔片寄涼太、土屋太鳳因在逛超市時沒有將小孩舔過的商品買下來，遭到炎上。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本演員土屋太鳳和片寄涼太在2017年因電影《哥哥太愛我了怎麼辦》結緣，低調交往三年後，2023年宣布結婚，育有1子。近來土屋太鳳在私人社群帳號曬娃，怎料在她發布的其中一部影片中竟意外拍到兒子的「做壞事證據」，夫妻倆慘被炎上。

土屋太鳳和片寄涼太一向非常保護小孩的隱私，從未讓兒子的正臉曝光，更開設IG帳號曬娃，雖然設置成私人帳號，但近期卻疑似忘記將連動的Threads帳號一同設置私人，帳號內容便不小心外流。

在該帳號中有一支影片拍到土屋帶孩子去逛超市，畫面中，小孩好奇的拿起架上一罐商品，接著用嘴去舔，土屋很明顯察覺到了，但卻沒有買單，反而是偷偷將商品放回架上。該畫面流出後，夫妻倆也遭到網友炎上，「不知道的人買到很慘耶」、「好噁，應該要把東西買回去吧」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中