蚵仔煎洋芋片小編靠6字爆紅！盤點脆上「存在感爆棚小編」靠迷因美食外交

〔記者林欣穎／台北報導〕社群平台Threads在2023年上線，至今僅1年多活躍的用戶就高達3億人，其中不乏各大品牌的小編，常會「海巡」網友貼文留言互動，常形成廣大迴響，一起來看看Threads上有趣的小編們吧！

蚵仔煎洋芋片小邊以獨特風格引起網友關注。（翻攝自Threads）

前陣子，我們從小吃到大的「蚵仔煎洋芋片」的小編剛在社群爆紅；不論網友說什麼，華元食品小編都只會回「蚵仔煎洋芋片」6字，造成話題，吸引無數網友朝聖，就連歌王蕭煌奇也曾留言給小編：「我怎麼沒看到蚵仔煎洋芋片在哪」相當爆笑。

同樣充滿存在感的小編還有摩斯漢堡，經常會海巡網友貼文互動，還俏皮稱對方為「好堡堡」親切感十足，除此之外便利商店、蝦皮的小編們也常現身留言區互動，在行銷上相當加分。

貓咪梗圖在網路上廣傳。（翻攝自Threads）

除了有趣小編外，最近Threads也廣傳「你好，我吃一點」貓咪梗圖，除了是小編們愛使用的梗圖之一，網友們也常用來做「國際外交」，通常會出現在美食貼文，除了中文版還衍生出日文、韓文及英文版，除此之外還有網友製作附上各種台灣美食的梗圖，既幽默又能推廣在地好料。

