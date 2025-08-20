晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蚵仔煎洋芋片小編靠6字爆紅！盤點脆上「存在感爆棚小編」靠迷因美食外交

〔記者林欣穎／台北報導〕社群平台Threads在2023年上線，至今僅1年多活躍的用戶就高達3億人，其中不乏各大品牌的小編，常會「海巡」網友貼文留言互動，常形成廣大迴響，一起來看看Threads上有趣的小編們吧！

蚵仔煎洋芋片小邊以獨特風格引起網友關注。（翻攝自Threads）蚵仔煎洋芋片小邊以獨特風格引起網友關注。（翻攝自Threads）

前陣子，我們從小吃到大的「蚵仔煎洋芋片」的小編剛在社群爆紅；不論網友說什麼，華元食品小編都只會回「蚵仔煎洋芋片」6字，造成話題，吸引無數網友朝聖，就連歌王蕭煌奇也曾留言給小編：「我怎麼沒看到蚵仔煎洋芋片在哪」相當爆笑。

同樣充滿存在感的小編還有摩斯漢堡，經常會海巡網友貼文互動，還俏皮稱對方為「好堡堡」親切感十足，除此之外便利商店、蝦皮的小編們也常現身留言區互動，在行銷上相當加分。

貓咪梗圖在網路上廣傳。（翻攝自Threads）貓咪梗圖在網路上廣傳。（翻攝自Threads）

除了有趣小編外，最近Threads也廣傳「你好，我吃一點」貓咪梗圖，除了是小編們愛使用的梗圖之一，網友們也常用來做「國際外交」，通常會出現在美食貼文，除了中文版還衍生出日文、韓文及英文版，除此之外還有網友製作附上各種台灣美食的梗圖，既幽默又能推廣在地好料。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中