楊祐寧糗了！花招百出挽不回女友 陶喆也沒救

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王陶喆拍攝新歌《In the Morning》MV，力邀楊祐寧擔任男主角，兩位人夫在MV中展現刀工與廚藝，陶喆拍得盡興，更感謝楊祐寧跨刀演出。

陶喆拍攝新歌MV，楊祐寧跨刀演出。（偉大文化提供）

楊祐寧在MV中，扮演每天早晨都要跟著「美食家」陶喆直播節目學習料理的男主角，可惜他擺錯重點，到最後才發現，所有的料理女朋友都沒有吃，全部原封不動在冰箱裡，精彩的早餐料理未能打動女生的心，男生才意識到感情的終結。

陶喆笑說：「你們可以看到我烹飪出來的這麼多道菜，都救不了楊祐寧在MV裡面的角色，怎麼辦呢？所以我覺得MV跟這個歌曲，會帶給大家會心的一笑，以及很多的溫暖。」楊祐寧更招認最拿手的蛋料理是煎到焦的荷包蛋，「一定要煎到邊邊有點焦焦的，蛋黃還是生的這樣。」

陶喆認為導演的創意很特別，可以把食物、愛情與歌曲《In the Morning》有所連結。楊祐寧在拍攝時還現場當起廚藝指導，向導演解說應該要先做蛋白，再鋪蛋黃上去，才會是好看的，最後更和陶喆在一整桌的蛋料理前，開心地享用蔥花蛋。

楊祐寧大秀廚藝。（偉大文化提供）

對於這次的合作，楊祐寧表示，「我第一次聽到這首歌、聽到旋律，想到導演給我們很多的參考，就覺得很有趣，好像一個人困在一個迴圈裡面，然後出不來的這種感覺，整個概念是很有趣、好玩的。」

