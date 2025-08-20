晴時多雲

娛樂 最新消息

（獨家）陳美鳳私下人品曝光！同在泡泡瑪特「賴薇如夫妻奧客挨轟」

陳美鳳（左起）縱橫演藝界45年，始終以親切待人著稱，與賴薇如夫妻形成強烈反差。（組合照，翻攝自臉書）陳美鳳（左起）縱橫演藝界45年，始終以親切待人著稱，與賴薇如夫妻形成強烈反差。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賴薇如夫妻捲入消費風波，丈夫「Royal」邱樂偉2日爆出在林口三井Outlet的中國潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）門市，因自行開櫃拿取盲盒引發糾紛，當場反嗆店員「我又不是不買！」讓現場顧客側目；諷刺的是，賴薇如去年才因經營餐廳遇「奧客詐折扣」成受害者，如今丈夫卻因爭議行徑被質疑「奧客」而推上風口浪尖。相比之下，68歲陳美鳳縱橫演藝圈45年，始終以親切待人著稱，2者形成強烈反差。

邱樂偉2日晚間在泡泡瑪特林口門市，見店員打開備品櫃便詢問能否拿取，店員回應「請稍等」後離開確認，但他卻未等回覆便自行打開櫃子取盲盒。店員上前制止，他先喊「我不是奧客！」又反嗆「你們態度不好，我又不是不買！」隨即結帳離開。過程中引起其他消費者錯愕。而諷刺的是，賴薇如2024年才經歷過餐廳遭詐折扣事件，從「奧客受害者」到如今丈夫的「奧客行徑」，引爆網友們一陣撻伐罵聲。

陳美鳳私下人品、談吐，完美凸顯了演藝圈大前輩的修養。（翻攝自臉書）陳美鳳私下人品、談吐，完美凸顯了演藝圈大前輩的修養。（翻攝自臉書）

曾在泡泡瑪特工作的員工向本報獨家披露，過去接待過有「台灣最美麗歐巴桑」美譽的陳美鳳，他憶起過程歷歷在目，激動盛讚「美鳳姐私底下真的超級親切！」、「她都會跟店員說謝謝。」、「完全沒有明星架子！」談吐凸顯了演藝圈大前輩的修養。現年68歲的陳美鳳，不僅累積驚人財富，更因敬業、謙遜與真誠待人獲得好人緣，社群上也樂於與粉絲分享日常，相較賴薇如與丈夫的爭議舉動，2種截然不同的處事態度，形成「天壤之別」的對照。

點圖放大body

