娛樂 最新消息

「甜心虎牙」陳伊升格小魔女隊長 率Little Witches燃最強應援能量

〔記者侯家瑜／台北報導〕台中連莊職業排球隊今宣布啦啦隊「連莊小魔女」正式誕生隊長，由背號1號的「甜心虎牙女神」陳伊接下重任！在啦啦隊圈擁有超過十年資歷的她，如今以「小魔女隊長」身分率領 Little Witches，將在主場點燃最強應援能量。

陳伊升格小魔女隊長。（台中連莊職業排球隊提供）陳伊升格小魔女隊長。（台中連莊職業排球隊提供）

陳伊同時是樂天桃猿Rakuten Girls成員，也曾在《全明星運動會4》化身紅隊助理教練，兼具舞台魅力與運動專業。她不僅能炒熱全場氛圍，更能將滿滿的運動精神傳遞給粉絲。場下親切可愛，場上火力全開的反差魅力，讓她被粉絲封為「最接地氣的女神」。

陳伊從學生時期就半工半讀支撐家計，靠著努力與自律，在演藝與啦啦隊領域闖出一片天，甚至在2021年憑自己實力買下房子，被粉絲視為最真實的勵志榜樣。

除了球場，她也經營 YouTube 頻道「虎牙陳伊」，觀看數突破290萬；在IG上則憑甜美笑容與招牌虎牙吸粉無數。如今升格小魔女隊長，陳伊將把粉絲熱情全面轉化為球隊能量，掀起新一波應援旋風！

點圖放大
點圖放大

