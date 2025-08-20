晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

盧廣仲不藏了！和「她」有情侶對錶 私照曝光朋友大驚「要官宣」

盧廣仲出席Swatch台北101概念店開幕。（記者陳奕全攝）盧廣仲出席Swatch台北101概念店開幕。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「三金大滿貫」盧廣仲今天以品牌摯友身份出席Swatch台北101概念店開幕活動，他透露自己是個守時的人，「1分鐘就是60秒，大家的時間都很重要，我也不希望浪費大家的生命。」他與人相約不是早到就是準時到，萬一對方遲到會生氣嗎？他開玩笑說：「以後就不來往。」至於極限可以等多久？他則打趣：「一輩子。」

盧廣仲出席Swatch台北101概念店開幕。（記者陳奕全攝）盧廣仲出席Swatch台北101概念店開幕。（記者陳奕全攝）

被問到有沒有買過情侶對錶？他說和媽媽有同款的錶，且因為他會陪媽媽去逛街，所以兩人常常買一樣的衣服，媽媽又保養得很好，有一次他拍了媽媽的照片，朋友還嚇了一大跳，「以為我要官宣（戀情）了，我說那是我媽。」

盧廣仲出席Swatch台北101概念店開幕。（記者陳奕全攝）盧廣仲出席Swatch台北101概念店開幕。（記者陳奕全攝）

他的新歌今天首發，至於新專輯的進度如何？盧廣仲表示：「差臨門一腳，可能97.9%。」全新演唱會「HeartBreakFast 傷心早餐店」將於9月26日起在台北國際會議中心（TICC）連開3場，目前大約準備了2到3成，他笑說：「音樂這種事就是靠一種緣分，演唱會我有82原則。」認為自己先準備8成，最重要的事情會在最後20%時間完成，不會手忙腳亂？他則說，「我滿有時間觀念的，反正人生就是分配。」

盧廣仲出席Swatch台北101概念店開幕。（記者陳奕全攝）盧廣仲出席Swatch台北101概念店開幕。（記者陳奕全攝）

他也提到自己舒壓的方式，就是花一分鐘去聽秒針的聲音，「在資訊爆炸的時代，這就是一種冥想。」要不然就是吃完飯去散步時，拿著新買的相機到處拍，不忘力推：「聽我的新專輯或演唱會也很舒壓。」但因為門票早已秒殺，他自爆：「其實我也有買，可以送給沒有買到票的朋友。」被問萬一私訊爆炸怎麼辦？他搞笑回答：「我會問『那你守時嗎？』」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中