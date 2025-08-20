盧廣仲不藏了！和「她」有情侶對錶 私照曝光朋友大驚「要官宣」

盧廣仲出席Swatch台北101概念店開幕。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「三金大滿貫」盧廣仲今天以品牌摯友身份出席Swatch台北101概念店開幕活動，他透露自己是個守時的人，「1分鐘就是60秒，大家的時間都很重要，我也不希望浪費大家的生命。」他與人相約不是早到就是準時到，萬一對方遲到會生氣嗎？他開玩笑說：「以後就不來往。」至於極限可以等多久？他則打趣：「一輩子。」

被問到有沒有買過情侶對錶？他說和媽媽有同款的錶，且因為他會陪媽媽去逛街，所以兩人常常買一樣的衣服，媽媽又保養得很好，有一次他拍了媽媽的照片，朋友還嚇了一大跳，「以為我要官宣（戀情）了，我說那是我媽。」

他的新歌今天首發，至於新專輯的進度如何？盧廣仲表示：「差臨門一腳，可能97.9%。」全新演唱會「HeartBreakFast 傷心早餐店」將於9月26日起在台北國際會議中心（TICC）連開3場，目前大約準備了2到3成，他笑說：「音樂這種事就是靠一種緣分，演唱會我有82原則。」認為自己先準備8成，最重要的事情會在最後20%時間完成，不會手忙腳亂？他則說，「我滿有時間觀念的，反正人生就是分配。」

他也提到自己舒壓的方式，就是花一分鐘去聽秒針的聲音，「在資訊爆炸的時代，這就是一種冥想。」要不然就是吃完飯去散步時，拿著新買的相機到處拍，不忘力推：「聽我的新專輯或演唱會也很舒壓。」但因為門票早已秒殺，他自爆：「其實我也有買，可以送給沒有買到票的朋友。」被問萬一私訊爆炸怎麼辦？他搞笑回答：「我會問『那你守時嗎？』」

