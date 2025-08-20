晴時多雲

娛樂 最新消息

吳建豪新歡輸了！虞書欣深夜辣露好身材「背心下暗藏胸器」

吳建豪傳出新戀情，昔與中國女星虞書欣（左）緋聞事件又被重提。（翻攝自微博、IG）吳建豪傳出新戀情，昔與中國女星虞書欣（左）緋聞事件又被重提。（翻攝自微博、IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲藝人吳建豪離婚7年，今（20）日傳出他疑似有了新歡，外貌、氣質都神似「Melody」殷悅，兩人被目擊舉止親暱參加婚禮。曾與吳建豪傳出緋聞的29歲中國女星虞書欣，也正好在同天發文秀出姣好身材，過往戀情又被外界拿出討論。

吳建豪在2018年與新加坡百億千金石貞善離婚，2023年6月與中國女星虞書欣傳出緋聞，當時正值女方事業攀升期，其工作室連忙否認戀情，吳建豪則沉默未回應。時隔2年多，吳建豪才被拍到身邊又有新女伴。

虞書欣大膽將膚色內衣外穿，在鏡頭前跳性感舞蹈。（翻攝自小紅書）虞書欣大膽將膚色內衣外穿，在鏡頭前跳性感舞蹈。（翻攝自小紅書）

隨著吳建豪傳出新戀情，昔緋聞對象虞書欣不免又被大做文章，但她懶理輿論，於今（20）日在社群曬出她替內衣品牌代言拍攝的短影片，只見她大膽將膚色平口內衣外穿，在鏡頭前大跳性感舞蹈，動作雖然很大，但內衣卻絲毫沒有滑落，達到廣告效果，也因為內衣是膚色的關係，不仔細看還以為她直接裸露上半身，火辣程度爆表。

點圖放大header
點圖放大body

