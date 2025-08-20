晴時多雲

娛樂 最新消息

洪暐哲慶26歲生日 韓國男團DRIPPIN成員突幫他提行李箱

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（20日）是洪暐哲慶26歲生日，他談到：「今年的願望很單純，就是希望自己能健康，因為受傷之後更體會到健康的重要。再來就是希望大家都能平安快樂，還有希望我的音樂能被更多人聽見，帶給大家力量。」

洪暐哲過生日，願望希望能健康。（年代整合提供）洪暐哲過生日，願望希望能健康。（年代整合提供）

生日之前，洪暐哲前幾天先在三創舉辦個人演唱會，除了唱跳單曲《STUCK IN MY HEAD》，也在演唱會上搶先首唱今天生日才正式發行的新作品《分一半耳機》。

另外一個驚喜是，洪暐哲演唱會當天，與他相識9年的韓國男團DRIPPIN成員李協也在台下給予支持。洪暐哲說：「我跟李協從練習生時期就認識了，他也是獅子座，特別從韓國飛過來看我的演唱會還有一起過生日。」

洪暐哲（右）開唱，好友李協笑說要當他的一日經紀人。（年代整合提供）洪暐哲（右）開唱，好友李協笑說要當他的一日經紀人。（年代整合提供）

洪暐哲笑說：「我本來不緊張，但是唱韓文歌的時候我好怕發音不好被他糾正。而且很好笑的是他一到演唱會場地就掛上工作人員的牌子，開玩笑說他是我的經紀人，還很認真幫我提行李箱。好啦！不枉費我這幾天帶他出去玩，吃了好多他很喜歡的台灣小吃。」

言芯擔任嘉賓獻唱。（年代整合提供）言芯擔任嘉賓獻唱。（年代整合提供）

這次洪暐哲演唱會也邀請了8月剛發行個人迷你EP的師妹言芯擔任嘉賓，她連續演唱《沒什麼道理》等3首歌曲，當天與洪暐哲合作《整形過後》的張榕容，還有合作MV的盧以恩等藝人都到現場力挺他。

