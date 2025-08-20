金秀賢「最帥師弟」掰了！《暴君的廚師》李彩玟單飛上位

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國新生代男星李彩玟主演韓劇《暴君的廚師》搭檔潤娥演出，他曾在《浪漫速成班》、《名校的階梯》等戲劇演出，亮眼表現圈粉；李彩玟今（20）出席《暴》劇記者會，韓媒同步爆出他離開金秀賢公司Goldmedalist，專屬合約到本月為止。

李彩玟今出席《暴君的廚師》記者會。（Netflix提供）

Goldmedalist今證實，「8月底，李彩玟和本公司的專屬合約結束」，透露是經長時間慎重討論，尊重彼此的結果，會互相為彼此的未來加油；公司相關人士表示，能和李彩玟一起成長、同行，感到非常榮幸，對於他在公司5年時間內的表現表達深深感謝。

請繼續往下閱讀...

李彩玟於2021年透過電視劇《High Class》配角出道，演出《浪漫速成班》高帥男「李善才」成功打開知名度，演藝事業崛起，後來還在《Music Bank》擔任MC，也曾拿下品牌忠誠度大賞「最有影響力的新人演員」。

至於金秀賢今年因捲入金賽綸感情風波，演藝事業進入沉寂期，自3月底公開記者會道歉後持續神隱，部分粉絲對他不離不棄，喊話總有一天會看到歐巴帥氣回歸。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法