安哥驗尿陰性否認碰毒 缺席安嫂告別式喊冤：我不是無情

〔記者傅茗渝／台北報導〕抖音網紅「安哥碎碎念」潘俊安，因女友陳采絜（安嫂）在3月底離世，引爆家暴疑雲、經濟爭議與毒品嫌疑，社會高度關注。女方弟弟Allen曾公開驗傷單，指控潘俊安長期家暴，認為姐姐是死於暴力。然而檢方法醫解剖結果卻指出，陳采絜死於卡西酮類毒品（俗稱「浴鹽」）過量中毒，遺體無致命外傷，也無自殺跡象，初步認定屬於意外死亡，雙方說法南轅北轍。

安哥與律師共同出席記者會，正式回應外界關注。（安哥碎碎念提供）

今日（20日），潘俊安終於首度公開現身，在律師李岳洋陪同下發表聲明，向社會鞠躬致歉。他坦言曾在一次爭執中失控打了女友一巴掌，強調「暴力就是錯，這是我此生最後悔的事」，但堅稱沒有任何奪命行為，更在安嫂過世隔天就完成檢調驗尿，報告顯示「無毒品反應」。

針對經濟質疑，他回應公司是雙方共同經營，貸款由自己擔保；至於缺席告別式，他解釋是不想與家屬衝突，打擾逝者最後安寧。潘俊安語帶哽咽說：「我每天都在悔恨中醒來，但請不要讓恨扭曲真相。」

安哥首度公開現身，神情凝重落淚，面對外界質疑鞠躬致歉。（安哥碎碎念提供）

目前司法調查仍在進行中，家屬態度強硬，堅決不接受「意外死亡」的認定，甚至揚言提告謀殺。潘俊安與律師則呼籲外界「讓證據說話」，所有疑點交由司法單位釐清。

