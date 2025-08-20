晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

安哥驗尿陰性否認碰毒 缺席安嫂告別式喊冤：我不是無情

〔記者傅茗渝／台北報導〕抖音網紅「安哥碎碎念」潘俊安，因女友陳采絜（安嫂）在3月底離世，引爆家暴疑雲、經濟爭議與毒品嫌疑，社會高度關注。女方弟弟Allen曾公開驗傷單，指控潘俊安長期家暴，認為姐姐是死於暴力。然而檢方法醫解剖結果卻指出，陳采絜死於卡西酮類毒品（俗稱「浴鹽」）過量中毒，遺體無致命外傷，也無自殺跡象，初步認定屬於意外死亡，雙方說法南轅北轍。

安哥與律師共同出席記者會，正式回應外界關注。（安哥碎碎念提供）安哥與律師共同出席記者會，正式回應外界關注。（安哥碎碎念提供）

今日（20日），潘俊安終於首度公開現身，在律師李岳洋陪同下發表聲明，向社會鞠躬致歉。他坦言曾在一次爭執中失控打了女友一巴掌，強調「暴力就是錯，這是我此生最後悔的事」，但堅稱沒有任何奪命行為，更在安嫂過世隔天就完成檢調驗尿，報告顯示「無毒品反應」。

針對經濟質疑，他回應公司是雙方共同經營，貸款由自己擔保；至於缺席告別式，他解釋是不想與家屬衝突，打擾逝者最後安寧。潘俊安語帶哽咽說：「我每天都在悔恨中醒來，但請不要讓恨扭曲真相。」

安哥首度公開現身，神情凝重落淚，面對外界質疑鞠躬致歉。（安哥碎碎念提供）安哥首度公開現身，神情凝重落淚，面對外界質疑鞠躬致歉。（安哥碎碎念提供）

目前司法調查仍在進行中，家屬態度強硬，堅決不接受「意外死亡」的認定，甚至揚言提告謀殺。潘俊安與律師則呼籲外界「讓證據說話」，所有疑點交由司法單位釐清。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中