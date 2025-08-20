楊麗音茶葉蛋風靡劇組！自爆「向葉全真取經」有望開賣

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛新戲《日日好食光》今（20）舉辦茶敘，楊麗音與謝瓊煖亮相受訪。楊麗音自曝有意開創茶葉蛋副業，打算向葉全真取經，還笑稱秘方不公開；謝瓊煖則直呼片場是「北藝大校友大集合」，互動熱絡笑聲不斷。

大愛劇《日日好食光》北藝大前後期的學姊妹。第十七屆的張詩盈、第九屆的范瑞君、第四屆的郎祖芸、第十一屆的謝瓊煖。（大愛提供）

該劇以三位平凡女性的人生下半場為主軸，透過一道道家常料理，交織家庭、友情、親情與社區互助的溫情，陪伴彼此走過災難與困境，找回自我價值與生命力量。有趣的是，范瑞君、張詩盈、郎祖筠、謝瓊煖皆是北藝大校友，讓謝瓊煖笑說：「郎姐一出現氣場不同，我們都立正站好，她出招我們也跟著出招，聊不完還會順便八卦！」

大愛劇《日日好食光》謝瓊煖、楊麗音。（大愛提供）

謝瓊煖這次挑戰飾演倒會的菜販，意外牽動范瑞君角色的人生，她回憶導演為了凸顯角色內心混亂，竟要她隨著快歌「盡量亂演」，讓她哭笑不得；劇情中她因愧疚想尋死，卻收到范瑞君傳來的簡訊鼓勵，才決定勇敢面對一切，詮釋過程令她印象深刻。

另一邊，楊麗音則自曝副業夢，打算將招牌茶葉蛋品牌化。她自豪自己滷的茶葉蛋是圈內公認的好吃，但秘方不公開，還計畫向葉全真取經學創業經驗。她坦言疫情停工時開始意識到藝人要有退路，於是認真考慮副業。

楊麗音計劃斜槓賣招牌茶葉蛋。（大愛提供）

楊麗音從媽媽那學來的茶葉蛋，常常帶去劇組分享，經紀人笑言：「一部戲一次，不然太重本，常常要扛兩三鍋給六、七十人。」而茶葉蛋對她來說更有感恩意義，曾讓馬如風復健期間一次連嗑三顆、直呼太好吃，鍾欣凌也誇讚不已，她甚至在白沙屯媽祖遶境時分送兩百顆茶葉蛋，香客還來臉書留言大讚。楊麗音打趣表示，未來若真的成為副業，還希望能交棒給兒子，代代相傳。

