E奶寫真女星轉戰拍AV 「怕老粉失望」喊話：會盡力取悅

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本寫真女星美咲園香（美咲そのか）擁有甜美臉蛋及E級豐滿上圍，深受粉絲喜愛，然而，她近日突然拋出震撼彈，宣布即將下海拍AV，坦言自己經過一番掙扎，才做出這番決定，未來會全力以赴滿足男性慾望。

美咲園香宣布進軍暗黑界。（翻攝自Ｘ）美咲園香宣布進軍暗黑界。（翻攝自Ｘ）

美咲園香18日在社群平台X宣布，她將在成人片商Faleno以AV女優身分出道，坦言從拍攝到公開消息之前，經歷許多掙扎，因為清楚知道，這可能會讓從寫真時代就支持自己的粉絲感到失望。不過，這一年間她體會到拍攝的樂趣，也希望被更多男性認識，因此選擇更進一步發展，會全力以赴滿足所有男性。

美咲園香貼文。（翻攝自Ｘ）美咲園香貼文。（翻攝自Ｘ）

台灣AV達人一劍浣春秋在《Play NO.1》撰文指出，美咲園香臉蛋不錯，笑容相當甜美，對於這次作品主打「一本限定」，認為只是片商的噱頭，他點出，美咲園香從去年4月就開始經營社群累積人氣，「不像是只拍一片就不玩的女優」。

點圖放大header
點圖放大body

