慟！「梨泰院踩踏案」消防員患憂鬱症 失蹤10天確認身亡

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國2022年發生重大「梨泰院踩踏事件」，造成上百人喪生，今（20）傳出一名出動到慘案現場的消防員A某，竟在失蹤10天後被發現身亡，消息震驚外界。

處理「梨泰院踩踏案」的消防員失蹤後10天被發現身亡。（翻攝自Naver）

韓國警方透露，30歲的A某於中午12時30分許（韓國時間）在京畿始興市首都圈第一循環高速公路附近的橋墩下被發現A某遺體，距離他失蹤過了10天。

請繼續往下閱讀...

A某在失蹤當天的10日凌晨2時30分許離開南仁川收費站，在路邊停車後，將手機扔了之後便消失；警方在接獲失蹤報案的10日後，對西倉洞、長水洞和始興市一帶進行CCTV確認等搜索，遺憾的是，警方發現A某後，發現遺體已腐爛，證實並無他殺嫌疑。

消防員家人貼出失蹤協尋，無奈換來悲傷噩耗。（翻攝自Naver）

A某生前曾接受媒體採訪，痛心表示將梨泰院慘案逝者放在黑色區域，難以承受，反覆想著「這不是真的，該有多好」。

韓媒報導，A某於2022年在梨泰院慘案現場展開救援工作後，出現憂鬱症症狀，之後接受消防廳心理治療；報導指出，他失蹤前，已向家人、朋友留下「對不起」紙條後便走上絕路。

☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法