宋昰昀遭控校園霸凌 「爆料者反挨告、被通緝」不忍開嗆了

南韓女星宋昰昀被爆曾涉校園暴力事件，2日發表聲明否認，並向爆料者提告。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星宋昰昀因出演《和我老公結婚吧》反派角色走紅，沒想到卻在當紅之際傳出曾經校園霸凌別人，演藝工作全喊停。宋昰昀也於2日發表聲明否認霸凌，並向當初的爆料者（以下簡稱A某）提告，A某19日也透過媒體回應了。

宋昰昀去年捲入校園霸凌爭議，一名自稱是她高中學弟的A某爆料，曾被她毆打長達90分鐘，甚至一名同學曾被她打到需要一個月時間療傷，更曾因暴力事件被強制轉學。面對種種指控，宋昰昀時隔一年終於出面回應，她表示該爆料全是不實指控，表示已掌握了當年班導師與同學等人的證詞，能證明她的清白，且已對A某提告，而A某因擁有美、韓雙重國籍，多次以不方便回韓國為由拒絕調查，目前南韓警方已正式將他列為通緝對象，若入境韓國需立即接受調查，否則將被逮捕。

不過，A某到目前仍堅稱自己的說詞絕無造假，昨（19）日更透過韓媒怒喊話：「看來宋昰昀要硬幹到底了，我覺得她完全沒有要反省的意思，這就是加害者在反告受害者啊。當初只要道歉我就不會爆料，把狀況越搞越糟的就是宋昰昀自己」。

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

