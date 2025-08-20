屈中恆北京宣傳被轟「劣跡藝人」 楊麗音臉一沉嘆：藝人要兢兢業業

屈中恆北京宣傳遭指劣跡藝人。（年代提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕舞台劇《寶島一村》13日在北京舉辦宣傳活動，導演賴聲川率領主演屈中恆、那維勳、文章、司雯等人出席，未料現場因屈中恆20年前的涉毒往事遭觀眾當眾質問，他後來透過經紀人回應：「經過20年反省，現在努力把每件事做好。」曾與他合作過的楊麗音、謝瓊煖今（20）出席大愛《日日好食光》茶敘，聽聞消息時面露驚訝，也分別發表看法。

日前有名觀眾在舞台劇《寶島一村》宣傳活動上質問賴聲川：「央視曾經報導過屈中恆吸毒，您作為導演是裝不知道，還是在對抗法律？」在中國，藝人若涉及吸毒、逃稅或嫖娼，往往會被列為「劣跡藝人」，幾乎難以復出。對此，賴聲川僅簡短表示：「我覺得這個問題，我們沒有什麼好談的，嗯，謝謝你。」遭點名的屈中恆則選擇保持沉默，之後透過經紀人回應：「謝謝大家的關心，經過20年反省，我們現在努力在工作上做好每件事。」

請繼續往下閱讀...

屈中恆赴中宣傳遭質問「劣跡藝人」，楊麗音語重心長、謝瓊煖緩頰相挺。（記者傅茗渝攝）

消息傳回台灣後，曾與屈中恆合作《敗金女王》的楊麗音，20日出席大愛《日日好食光》茶敘時坦言：「不能跌倒的人就不再爬起來，曾經嘛！哎呦！」隨後補充，藝人確實需要更高標準，「還是要做好榜樣，很多事情會被放大，所以自己要兢兢業業、戰戰兢兢。」

謝瓊煖則同場回應，直言自己過去合作時並不知情，「我還真不知道他吸過毒。」但她也替對方緩頰：「他已經為這件事付出代價，受到應有處罰，這麼多年來做得很好，跟他合作很愉快，對我來說合作完全ＯＫ。他有改正嘛，就像麗音姐說的，難道跌倒不能站起來嗎？他要生存活下去，要給鼓勵。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法