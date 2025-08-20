「極道千金」涉毒判刑！竹聯幫大老愛女曾因疫情怒轟政府挨轟

〔記者邱奕欽／台北報導〕有「極道千金」之稱的C姓女藝人去年在台北市住處因涉嫌持有大麻遭查獲，士林地院近日一審判決，認定她明知大麻為列管第二級毒品仍非法持有，雖僅剩殘渣、且尿檢呈陰性，但仍危害公共秩序與健康，判拘役30日、得易科罰金，緩刑2年，並須支付公庫3萬元。過去，C女也曾因疫情期間怒轟政府防疫態度消極引發爭議，事後刪文道歉，如今再因涉毒判刑，再度成為輿論焦點。

根據判決，C姓女藝人2024年9月在台北市住處遭警方搜索，查扣大麻吸食器、研磨器、菸斗及殘渣罐等物品，另有一袋未檢出毒品成分的乾燥植株碎片。警方隨後送驗尿液，結果為陰性，但檢方仍依《毒品危害防制條例》提起公訴。法院審理認為，雖僅殘渣未造成毒害擴散，但她仍無視禁令，依法判處拘役30日，得易科罰金，並給予緩刑2年。

事實上，這並非C姓女藝人首次掀起爭議，早於2021年本土疫情爆發時，指揮中心公布獅子會前會長確診者足跡包含國父紀念館巧虎音樂會。C女因帶女兒觀賞下午場，發現中場並未全面消毒，氣憤批評政府防疫消極，引發軒然大波；她之後刪文並道歉，承認自己沒考慮清楚就帶孩子進入人多場合，並取消所有工作行程。

C姓女藝人是竹聯幫創幫元老的愛女，因背景被冠上「極道千金」、「黑幫公主」稱號。她出道近30年，參演過多部台劇，2018年和高中同學、擔任電影製片人的丈夫結婚，同年底誕下一女。過去因疫情發言風波一度道歉低調，如今48歲又因涉毒判刑，讓其演藝與家庭形象再度受到衝擊。

