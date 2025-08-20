晴時多雲

娛樂 最新消息

FEniX上台語綜藝笑料滿滿 李承隆深情詮釋「小王識賢」實力

女團選秀出道的王如茵（右）是台語台網路美妝節目主持人（公視台語台提供）女團選秀出道的王如茵（右）是台語台網路美妝節目主持人（公視台語台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕FEniX成員李承隆因翻唱台語金曲〈愛到無命不知驚〉被封為「小王識賢」，近日在公視台語台《全家有智慧》驚喜展現台語實力。節目邀請女團選秀出身的王如茵與人氣男團FEniX對抗，主持人林美秀、阿松笑稱：「雖然我們最矮，但年紀最有經驗！」

FEniX李承隆（左）唱台語歌氣口十足獲封「小王識賢」稱號。（公視台語台提供）FEniX李承隆（左）唱台語歌氣口十足獲封「小王識賢」稱號。（公視台語台提供）

王如茵以流利台語和主持美妝節目《妝予媠媠》的背景，帶隊表現亮眼。李承隆則意外升格「一日隊長」，更為宣傳個人首支單曲〈沒有情人的情歌〉，特地把歌詞翻成台語現場獻唱，讓主持人驚呼「唱功了得！」團員夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、Max也到場力挺，兄弟情滿滿。

FEniX夏浦洋家中開麵店，答題時卻敗給「麵」，遭林美秀虧家裡不是開麵店。（公視台語台提供）FEniX夏浦洋家中開麵店，答題時卻敗給「麵」，遭林美秀虧家裡不是開麵店。（公視台語台提供）

節目中笑料不斷，像是被問到「脫妝」的台語，夏浦洋緊張脫口「看到鬼」，笑翻全場；王如茵則機智分享媽媽的口頭禪「妝花去」順利答對。另一題「正港的眷村麵食」讓家裡開麵店的夏浦洋信心滿滿，卻答錯被主持人搞笑吐槽：「你家根本不是開麵店！」青春偶像遇上台語考驗，笑聲不斷。

FEniX與偶像選秀出身的王如茵（右4）同場較勁。（公視台語台提供）FEniX與偶像選秀出身的王如茵（右4）同場較勁。（公視台語台提供）

