娛樂 最新消息

台南之光！ 「蕭查某」爆紅即將返鄉

〔記者張釔泠／台北報導〕 「2025臺南夏日音樂節-將軍吼」邁入第14年，今年第一天9月6日為偶像之夜「鯤鯓開吼」，9月7日則以樂團之夜「將軍燃炸」，卡司集結Ozone、李竺芯、TRASH等13組實力與人氣兼具的藝人齊聚開唱。

Ozone人氣驚人。（臺南市政府提供）Ozone人氣驚人。（臺南市政府提供）

Ozone送暖號召粉絲一起來玩：「這次演出不僅是音樂的享受，更希望大家能跟我們一起在音樂中產生共鳴！」畢書盡期待用溫柔歌聲傳送正能量為臺南加油，TRASH更透露將獨家為台南帶來彩蛋。

李竺芯奪金後大受矚目。（臺南市政府提供）李竺芯奪金後大受矚目。（臺南市政府提供）

今年金曲獎最大贏家李竺芯風光奪下年度專輯、最佳台語女歌手、最佳台語專輯三項殊榮，而且首度到將軍吼演出，她開心說：「期待跟大家一起在這裡享受『海風輕輕摸』的浪漫，也很期待品嚐小時候阿公最愛的蚵嗲、還有爸爸會帶我去買的炸螃蟹。」

她在領獎時自封「蕭查某」，充滿話題引發熱烈討論，至於獲得金曲獎後，覺得最大的改變是什麼？她預告：「生活節奏變快了，一些有趣的事物即將釋出，敬請鎖定！」

「2025臺南夏日音樂節-將軍吼」7/19、20盛大開唱 。 （臺南市政府提供）「2025臺南夏日音樂節-將軍吼」7/19、20盛大開唱 。 （臺南市政府提供）

點圖放大
點圖放大

