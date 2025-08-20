晴時多雲

霸榜Disney+台灣Top 3！《異形：地球》全球首播集上線6天累積觀看數達920萬次

影集《異形：地球》首播集在全球上線6天，累積觀看次數達920萬次。（Disney+ 提供）影集《異形：地球》首播集在全球上線6天，累積觀看次數達920萬次。（Disney+ 提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由諾亞豪力打造的熱門影集《異形：地球》在全球上線6天，累積觀看次數達920萬次，更霸榜Disney+ 台灣 Top 3，影迷引頸期盼的第3集今（20）日已上線，描述團隊帶著意外的貨物返家，展開一場令人不安的實驗，並發現了一項新能力。

《異形：地球》由賽德尼錢德勒領銜主演，其他卡司還包括提摩西奧利芬、亞歷克斯勞瑟、薩謬爾布蘭金、巴布希賽等陣容。劇情設定在2120年，地球由天才企業（Prodigy）、威蘭湯谷集團（Weyland-Yutani）、Lynch、Dynamic 和 Threshold五大企業統治。在這個企業時代，人類與機械人（生物與人工部件混合）及合成人（具人工智慧的類人機器人）共存。

賽德尼錢德勒在影集《異形：地球》飾演融合人類意識的混合型機器人「溫蒂」。（Disney+ 提供）賽德尼錢德勒在影集《異形：地球》飾演融合人類意識的混合型機器人「溫蒂」。（Disney+ 提供）

當天才企業Prodigy創辦人兼執行長開發出融合人類意識的混合型機器人「溫蒂」後，永生競賽迎來新篇章。隨著威蘭湯谷企業的太空船撞上天才市，溫蒂與其他混合型機器人遭遇前所未見的神秘生命體，面臨地球史上最可怕的威脅。

《異形：地球》主視覺海報。（Disney+ 提供）《異形：地球》主視覺海報。（Disney+ 提供）

《異形：地球》由FX 製作，諾亞豪力擔任電視版創作者與執行製作人，並由雷利史考特、大衛薩克、約瑟夫伊貝蒂、達納岡薩雷斯和克萊頓克魯格共同擔任執行製作人，劇本由諾亞豪力和鮑伯迪勞倫提斯撰寫，導演為達納岡薩勒斯。該影集開播後表現亮眼，獲得影評人與觀眾一致好評，本季共8集，未來每週三上午8點於Disney+ 陸續播出新集數。

