晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長被禁開抖音帳號 王浩宇曝「這影片」是關鍵：沒抓走就很好了

王浩宇（左）於館長頻道投放「維尼老婆」廣告。（翻攝自臉書、YT）王浩宇（左）於館長頻道投放「維尼老婆」廣告。（翻攝自臉書、YT）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢昨（19日）在直播時自爆，無法開設抖音、B站（Bilibili）帳號，中國也不讓他開公司。對此，名嘴、前桃園市議員王浩宇認為，中共官員看到館長先前口出狂言的影片，絕對不可能讓館長開抖音，「沒抓走就很好了！ 

館長昨天直播時抱怨，九三閱兵看不成，想在抖音、bilibili等平台開設帳號也不行。雖然抖音滿坑滿谷都是他的影片，流量可能破億，但就是無法開帳號，完全沒辦法做生意。想要經商也被中國政府打槍，有去詢問當地政府，收到的回覆依舊是不行，原因是被列入「特殊份子」，需要有人背書，但他也找不到人。

館長曾聲稱要打習近平老婆的屁股。（翻攝自Threads）館長曾聲稱要打習近平老婆的屁股。（翻攝自Threads）

對此，王浩宇在臉書發文指出，所有中國官員及民眾皆是透過VPN在YouTube上面看館長直播，這時他們就會看見自己投放的廣告「維尼夫人影片」，因此絕對不可能讓館長開設抖音帳號，「沒抓走就很好了！」他也透露，有來往兩岸的台商，看不下去館長的作為去告狀了。

王浩宇貼文。（翻攝自臉書）王浩宇貼文。（翻攝自臉書）

事實上，王浩宇在館長深圳行首日，就在社群號召粉絲響應任務，只要購買旗下商品，有1單，就買100廣告，下多少廣告大家決定」，影片內容則是館長過去大罵習近平，並聲稱要打他老婆屁股的影片。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中