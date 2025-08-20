館長被禁開抖音帳號 王浩宇曝「這影片」是關鍵：沒抓走就很好了

王浩宇（左）於館長頻道投放「維尼老婆」廣告。（翻攝自臉書、YT）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢昨（19日）在直播時自爆，無法開設抖音、B站（Bilibili）帳號，中國也不讓他開公司。對此，名嘴、前桃園市議員王浩宇認為，中共官員看到館長先前口出狂言的影片，絕對不可能讓館長開抖音，「沒抓走就很好了！」

館長昨天直播時抱怨，九三閱兵看不成，想在抖音、bilibili等平台開設帳號也不行。雖然抖音滿坑滿谷都是他的影片，流量可能破億，但就是無法開帳號，完全沒辦法做生意。想要經商也被中國政府打槍，有去詢問當地政府，收到的回覆依舊是不行，原因是被列入「特殊份子」，需要有人背書，但他也找不到人。

館長曾聲稱要打習近平老婆的屁股。（翻攝自Threads）

對此，王浩宇在臉書發文指出，所有中國官員及民眾皆是透過VPN在YouTube上面看館長直播，這時他們就會看見自己投放的廣告「維尼夫人影片」，因此絕對不可能讓館長開設抖音帳號，「沒抓走就很好了！」他也透露，有來往兩岸的台商，看不下去館長的作為去告狀了。

王浩宇貼文。（翻攝自臉書）

事實上，王浩宇在館長深圳行首日，就在社群號召粉絲響應任務，只要購買旗下商品，「有1單，就買100廣告，下多少廣告大家決定」，影片內容則是館長過去大罵習近平，並聲稱要打他老婆屁股的影片。



