娛樂 最新消息

竹聯幫大老「極道千金」涉毒！住家遭搜大麻吸食器 認罪下場曝光

C姓女藝人住家遭警突襲，搜出大麻吸食器。（翻攝自臉書）C姓女藝人住家遭警突襲，搜出大麻吸食器。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕被外界稱為「極道千金」的C姓女藝人是竹聯幫創幫元老的女兒，日前在台北市住處遭警方查獲疑似吸食大麻的器具與殘渣。士林地檢署偵辦後，依違反《毒品危害防制條例》起訴。案件進入法院審理，C女坦承犯行，法官依持有第二級毒品罪判處拘役30日，得易科罰金，並宣告緩刑2年，另須在半年內向公庫支付3萬元。對此，本報今致電C女，但她目前未接電話、訊息也未回覆。

檢方指出，2024年9月9日上午，士林警分局持搜索票前往C女在北市的住處，當場查扣含大麻成分的吸食器具1個、研磨器1個、折疊式菸斗1個、菸斗1支、殘渣罐1個，以及一袋未檢出毒品成分的綠色乾燥植株碎片。警方同時替她採集尿液檢體送驗，結果呈陰性反應，但因她持有相關物品，仍遭檢方提起公訴。

士林地院審理後認為，C女持有的大麻數量僅屬殘渣，未達到造成社會毒害蔓延的程度，情節尚屬輕微。加上她犯後認罪，素行尚佳，並考量其為高中學歷、現為家庭主婦、需照顧孩子、經濟狀況普通等情形，最終裁定拘役30日、得易科罰金，並宣告緩刑2年。

C女因父親幫派背景，自出道以來便備受關注，擁有「極道千金」等稱號，演出多部戲劇作品。她於2018年與高中同學結婚，同年底生下一女，近年鮮少在螢光幕前曝光。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

