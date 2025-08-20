賈靜雯獻第一次！認了私下真面目：沒被滿足的小孩

賈靜雯（中）上張景嵐（右）和Yuyu主持的Podcast節目。（menomeno X 人類圖畫館提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕賈靜雯把第一次上podcast節目獻給張景嵐、人類圖畫館館長游沛宸Yuyu主持的《好丫》，她聽聞張景嵐自認迷妹，找她上節目前自嘲要先喝酒壯膽，笑回：「我怎麼覺得今天要喝酒的是我，我何德何能！妳們太誇獎我，害我有點緊張。」面對外界總認為她是「女強人」，她透露自己私下其實呆呆傻傻的，內心有一位沒有被滿足的內在小孩。

因為15歲就出道，求學時間歷程不長，她坦言：「內在羨慕學校生活豐富的朋友，跟同學保持聯絡超過30年，希望不同領域有不同朋友、不同知識，更豐富我的生活，自己交友私人生活，我就會去嘗試不同，求學時期沒有滿足的部分。」



賈靜雯把3位孩子跟動物比喻成充電器，當自己快沒力時會給予很大的力量，也從互動中找到自我：「父親走得早、母親堅強，覺得自己童年時候好像沒有玩夠，跟孩子一起去玩、探索，有了小孩才開始覺得好好玩喔，好多東西我可以去發掘，好多東西原來在我以前沒被滿足，原來是有了孩子才完整了賈靜雯這個人的人生，所以我一直緊抓這件事而且很享受。」



至於安全感的建立，賈靜雯認為是隨著年齡、身分堆疊起來，「以前有徬徨不知所措，不管是從愛情、事業、金錢上面找，當你到現在喜歡自己狀態，可以知道要與不要是什麼，可以明確知道不是來自各種眼睛看到，但以前不理解，需要在靈性上面的提升，現在怎樣的呼吸是舒適、怎麼樣朋友是舒適，不需要為了迎合什麼，去改變別人眼中的樣子，這都是你生命的堆疊，你才可以有感受妳自己需要的是什麼。我也是跌跌撞撞過來的。」



有趣的是，有那麼多身分的她，直言：「做女兒是這裡面最難的，從小時候聽媽媽的話，到叛逆期，我媽媽說我叛逆期是現在！」她進一步剖析：「這角色真的很不容易，又不像小孩妳可以嚇阻她，妳要用極度溫柔、站在她的立場，甚至聽她講了十遍的成年往事，這些都要做到，週末陪她吃飯大概會是什麼模式，妳就要順意她，順意這兩個字真的不是很容易，做女兒這身分是我目前還滿挑戰的。」



至於專屬的me time，賈靜雯會在送完小孩上學後，去保養、做瑜珈、與姊妹聊天，但除了做這些事情，她鮮少獨處時光：「我誠實說，我是一個很怕孤單的人，老了之後肯定要面臨生離死別，所以我很把握現在所有在我生命身旁的互動，會去想到誰誰不在了，這些事情對我們這種比較情感豐富、很敏感的人，就會很害怕，害怕能量讓我更珍惜現在還可以聯絡的人事物，這些對我很重要！」

