邱淑貞21歲愛女長大了！真空大秀激辣美背 網驚：美貌升級

邱淑貞大女兒沈月、二女兒沈日完美遺傳她的美貌，顏值不相上下。（資料照、翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港「性感女神」邱淑貞與富商沈嘉偉婚後育有3名女兒沈月、沈日、沈晨，其中24歲的大女兒沈月因外型神似母親、氣質出眾，被譽為「最美星二代」。向來較低調的21歲二女兒沈日近期也開始活躍網路，長相比較像爸爸的她走的是酷帥風格，與姊姊差距頗大。

沈月（左）、沈日（右）同框拍廣告。（翻攝自小紅書）

不同於沈月完美複製邱淑貞的性感美貌，沈日自小時候起就被外界認為較像爸爸，走的也不是甜美風格，然而隨著年紀增長，沈日越來越漂亮，今（20）日她更在社群曬出和姊姊沈月一同拍攝的工作照，只見兩人都有著濃眉大眼、高挺鼻樑以及飽滿鵝蛋臉，沈日比起姊姊沈月多了英氣，姊妹倆各有各的美。

沈日私下風格較酷帥，對穿搭很有想法。（翻攝自小紅書）

從沈日社群可看出她對穿搭很有主見，平時喜歡酷帥風格與賽車，日前也親自為爸爸的服裝品牌做宣傳，在一系列照片中她身穿一件黑色削肩上衣搭配牛仔褲，上衣的背部挖空設計讓她的白皙美背全都露，綁帶設計更是增添了女人味，搭配帥氣首飾，令網友眼前為之一亮，忍不住驚呼「二女兒美貌也升級了」。

