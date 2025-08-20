「唐貓」高真負債破百萬 邵雨薇、小薰為了他都來了

高真發行首張全創作專輯。（好撐音樂 提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾入圍金曲樂團「唐貓 SUGARCAT」的鼓手兼主唱高真 ，近年活躍於幕後，他終於以個人之姿推出首張全創作專輯《ALIVE》，用十首歌真實記錄三十世代的掙扎與成長。

除了音樂，高真也在社群推出《負債人生》系列，坦言自己為追夢負債上百萬，卻依然選擇堅持，用生命燃燒音樂熱情。他的真誠打動了粉絲，不少人甚至主動表示願意力挺。

在專輯中，高真與王詩安、崔惟楷合作的《bye my love》深受歌迷喜愛，細膩編曲與溫暖嗓音唱出釋懷與祝福，感動許多聽眾。另一首主打《關於愛情》更曾登上街聲排行榜冠軍，被譽為最觸動人心的作品，描繪愛情裡難以言喻的情感瞬間。

在專輯發行前的聽歌會，倪子岡、邵雨薇、小薰、柏霖 PoLin 等藝人好友，對《ALIVE》讚譽有加。高真感性表示，感謝一路以來的支持，這張專輯是他從幕後走向台前的全新開始，也期盼用音樂為大家帶來溫暖與力量。

