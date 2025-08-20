舒子晨情緒失控罵網友「好醜」 公開道歉：不該做出太妹行為

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星舒子晨擔任美式啦啦隊「LuxyGirls」隊長，因長相激似謝金燕，被封為「小謝金燕」。然而，日前有女網友在IG限時動態批評LuxyGirls，讓她情緒失控，出言羞辱對方外貌，引起輿論譁然。對此，舒子晨今（20日）發聲道歉了。

舒子晨對網友人身攻擊道歉了。（翻攝自IG）

舒子晨今天社群撰文表示，自己看到批評的限時動態，一時理智線斷掉，情緒失控跑去私訊網友，做出人身攻擊，如今感到非常愧疚，「身為公眾人物，我不應該做出這種像太妹一樣的行為。」

舒子晨也標記對方的社群帳號喊話，「在此誠摯致歉，希望能接受我的歉意」，表示未來會更加謹言慎行，並提醒自己，無論有什麼樣的情緒，都不應該發洩的無辜的人身上。「錯了就是錯了，虛心接受大家的指教，未來必定時時謹記教訓。」

回顧整起事件，一名女網友在IG限時動態指出，對於Luxy girls穿著過於清涼感到不滿，卻惹怒舒子晨，她一氣之下私訊羞辱對方外貌，「好醜」、「真的滑到被嚇死，好恐怖，你家沒鏡子？」

