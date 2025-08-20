南珉貞應援惹議挨轟！好友Mingo曝私下對話「講到哽咽」

朴旻曙代言遊戲《Goddess Order 女神秘令》（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕台鋼韓籍拉拉隊女神「Mingo」朴旻曙今（20）日出席遊戲代言記者會，興奮直呼這是她接下的首個代言，既開心又緊張。而與她同屬經紀公司的富邦南珉貞上週六與李珠珢在大巨蛋應援時，誤把大旗當作魔法掃帚騎，引起抨擊，Mingo則透露有與南珉貞談心，對方相當自責還講到哽咽。

同為韓籍的Mingo及南珉貞有好交情，南珉貞上週因誤騎富邦旗幟挨轟，Mingo透露昨天才與對方聊到凌晨兩點，兩人平常分別在南北部打拚，久違見面都會互相關心近況，Mingo也坦言南珉貞因為這件事很自責傷心，有深刻的反省，一度講到哽咽，也讓Mingo很心疼，但也說南珉貞在講完後心情平復不少。

Mingo也說經過這個事件，明白到台灣有很多不了解要小心的文化差異，自己也會更加謹慎，會持續積極了解台灣文化。這次Mingo首度接下遊戲代言，聊到前陣子南珉貞與趙娟週用台語飆戲拍廣告，Mingo也分享自己學會了「你試看看」、「甘安內」、「是在哈囉」等，烙起台語相當有架式，越來越有台灣味。

