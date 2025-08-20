晴時多雲

SJ首登大巨蛋！11月連唱兩天 三階段開賣一次看

Super Junior 20週年將與粉絲共度。（遠雄創藝提供）Super Junior 20週年將與粉絲共度。（遠雄創藝提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「韓流帝王」Super Junior首度登上大巨蛋，今天（20日）主辦單位正式宣布，SJ將在11月15、16日與台灣E.L.F.（粉絲名）一起慶祝出道20週年。自8月22日起以首爾為起點，展開「SUPER SHOW 10」巡迴演唱會，9名成員首次唱進指標性地點大巨蛋，成為首組在該場地舉辦專場的韓團。

Super Junior即將在11／15、16日連續兩天唱進臺北大巨蛋再創傳奇。（遠雄創藝提供）Super Junior即將在11／15、16日連續兩天唱進臺北大巨蛋再創傳奇。（遠雄創藝提供）

Super Junior於2005年乘著強大氣勢正式出道，一曲《Sorry Sorry》在台打開高知名度，20年來更在KKBOX韓語專輯榜創下稱霸209週冠軍的歷史紀錄。2025年是20週年，他們邀請廣大E.L.F.共襄盛舉最新篇章。Super Junior日前推出第12張正規專輯《Super Junior25》，作為紀念出道20週年的重量級作品。主打歌《Express Mode》是一首節奏強烈、能量十足的快節奏歌曲，副歌旋律洗腦，歌詞則傳達不停留於現狀、持續追夢的熱血態度。9位成員不僅維持凍齡外貌，團體刀群舞更被讚為出道以來的巔峰演出，粉絲紛紛留言「帥到炸裂，已無法用文字形容」、「再次證明哥哥們真的不會老」。

SUPER SHOW 10臺北大巨蛋三階段開賣。（遠雄創藝提供）SUPER SHOW 10臺北大巨蛋三階段開賣。（遠雄創藝提供）

此次專輯《Super Junior25》在各方面都具備重大意義，作為20週年紀念專輯，9人日前到齊出演《認識的哥哥》，回味起20年前初心，搭著大型巴士遊覽車跑行程，專屬Super Junior的兄弟情與團魂展現無遺。粉絲的支持也同樣令人動容，《Super Junior25》僅發行4天，專輯銷量便突破28萬張，發行第7天（7月14日）飄破30萬張，創下Super Junior自身最高銷售紀錄。

Super Junior與E.L.F.之間雙向奔赴的愛更是強烈，他們在7月19日出演《Show! 音樂中心》時，當唱完歌曲《Express Mode》時，東海順勢拿起歌迷的手燈高舉，節目組利用9宮格拍下9人的結尾畫面，而東海手上的手燈象徵著粉絲的存在，9位成員與E.L.F.共同完成傳奇一幕，讓無數歌迷感動表示「還可以再愛20年」。

Super Junior臺北大巨蛋票價圖。。（遠雄創藝提供）Super Junior臺北大巨蛋票價圖。。（遠雄創藝提供）

這段長達20年的旅程，如今進入嶄新篇章。Super Junior正式啟動20週年「SUPER SHOW 10」巡迴演唱會，台北站預計在11月15、16日於臺北大巨蛋盛大舉辦，團員過去數度誓言「挑戰大巨蛋」，該指標性的場地對9人來說頗有象徵性。演唱會售票訊息於20日正式公開，票價分為6880、6480、 6280、5680、4880、3880、3680、2880元，其中6880票價區可享有SOUNDCHECK福利，門票分為三階段購票，8月28日13點到22點為E.L.F. MEMBERSHIP會員搶先預購，再來是國泰世華CUBE卡友於8月29日13點到16點優先購，最後8月30日中午12點全面於拓元售票系統開賣。

