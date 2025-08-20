晴時多雲

娛樂 最新消息

男團魂回歸？《角頭》卡司4帥被拱合體開唱 懷秋反應曝

電影《角頭－鬥陣欸》昨眾演員齊聚首映會，喊話票房再接再厲。（曼尼娛樂提供）電影《角頭－鬥陣欸》昨眾演員齊聚首映會，喊話票房再接再厲。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》昨（19）晚台北首映會好評如潮，高捷收到朋友好評回饋，表示票房要往三義（票房三億）的方向，「我們需要掌聲鼓勵，為我們加油，目前收到的回應都是好的，而且都是真心話！」

片中「五虎將」這次補足當初成軍的來龍去脈，讓《角頭》粉絲感動不已，鄭人碩說：「從《角頭2》到現在陪伴大家一起，沒有消失過！」

再度回歸演出的張懷秋，飾演的人氣角色「蠍子」，在片中不斷脫口出乎意料、拍案叫絕的電影金句，幽默風格博得滿堂彩，高捷狂讚：「他很受歡迎，蠍子這個角色已經深植人心，那幾句都有把觀眾打到，他是很聰明的演員，很多台詞是他自己即興設計的！」

恰巧演員中有「男團成員」出身背景，包括「元衛覺醒」是元介、「大嘴巴」張懷秋、「MP魔幻力量」潘俊佳、「Energy」唐振剛，4人被拱組成「角頭男團」，再辦一次唱演會，為粉絲謀福利，懷秋大方回應：「可以啊！不排斥，我覺得蠻好玩的！」

《角頭－鬥陣欸》首週末4天將跑遍全台7個城市，第二週也會接力跑遍全台，高捷向中南部粉絲喊話：「我們將要來了！蓄勢待發！希望繼續再創高峰！」第一次要跑夜市掃街的是元介早知夜市掃街會有「人擠沙丁魚」盛況，「我在宣傳前就被打過預防針了，聽說很激烈，短短一條路要走半小時，所以我已經做好心理準備了！」

黃騰浩也很期待：「準備迎接熱情轟炸！希望大家會喜歡，認同阿標這個角色，蠻期待在中南部見面！」吳念軒已做足準備迎戰中南部粉絲，呼籲中南部粉絲要多注意補充水分避免中暑，並希望粉絲也要支持夜市攤販，幫助攤販生意變好，「大家可以多來找我們玩，分享給更多人！」

《角頭－鬥陣欸》明（21）日全台上映。

