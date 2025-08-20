晴時多雲

娛樂 最新消息

不藏了！小薰辣秀性感比基尼照 細腰翹臀大解放

小薰秀性感比基尼辣照 解放細腰翹臀。（美体專科提供）小薰秀性感比基尼辣照 解放細腰翹臀。（美体專科提供）

〔記者許世穎／台北報導〕「小薰」黃瀞怡自從瘦下來之後，辣度全面升級！日前她大方曬出在蘭嶼旅遊時拍的比基尼照，將過往包緊緊的下半身罕見大解放，側邊細細的綁帶，讓視覺從腰、臀一路延伸至纖細大腿，絕美線條超吸睛。

小薰自信滿滿說：「過往我的下盤比較大，買L號都還要想辦法遮，但自從減到4字頭，以前買的泳褲全部太大件！側邊綁再緊，看起來還是鬆鬆的，但我完全沒有要遮的意思，變瘦就是爽啊！」她也透露自從減下來後，親友一直逼問她是不是偷偷抽脂，更自爆因為現在五官變得太立體，還被媒體誤認「是不是整形了？」讓她哭笑不得直呼：「拜託，我真的沒整啦！瘦身就是最好的整形！」

小薰表示甩肉成功後穿比基尼都鬆了，也不想遮。（美体專科提供）小薰表示甩肉成功後穿比基尼都鬆了，也不想遮。（美体專科提供）

除了成功減肉，小薰還養成了超強代謝的好體質，她開心說：「瘦下來的這段期間，除了少量規律運動外，甜點、炸物、珍奶我都照吃！」尤其搭配碎酯錠，體態就能穩穩維持，所以出遊也一定都會帶著。她同時也立下不復胖宣言：「我連褲子都改小了，這就是不准自己再復胖的決心！ 」

小薰辣照連發，狂炸超細纖腰、雪白美背。（美体專科提供）小薰辣照連發，狂炸超細纖腰、雪白美背。（美体專科提供）

近期除了前往蘭嶼，小薰還去了小琉球與韓國，瘦身有成的她昨（19）日還加碼曝光私服美背照，大片背部挖空全都露，展現超薄腰身曲線，S形脊椎線條一覽無遺！她開心表示：「自從成功減下來有自信後，每天都好想秀身材，現在穿衣超自由，當然要好好的曬一下！」

