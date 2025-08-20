陳泳希傳訊息邀持修助陣手發抖 意外獲贈寶可夢卡牌

持修（左）受邀擔任陳泳希演唱會嘉賓，兩人開心合唱。（華研提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾獲得金曲獎最佳新人的持修，昨（19日）晚現身入圍本屆金曲獎最佳新人等3獎的陳泳希演唱會現場，除了助陣合唱，還送給陳泳希寶可夢卡牌，讓她好驚喜。

陳泳希昨在CORNER MAX大角落多功能展演館舉辦出道以來首場專場音樂會「剩下我的時候」，她邀請到偶像持修擔任演出嘉賓，兩人除了一起合唱持修的歌曲《有一說一》，另外也搶先讓歌迷聽兩人合作的新歌，雖尚未公布曲名，但已讓歌迷先聽為快。持修還直接在台上把自己抽到的「蓋歐卡」寶可夢卡牌送給陳泳希，讓她相當開心，表示一定會好好珍藏。

談到邀約過程，陳泳希透露當初她足足醞釀了兩個禮拜才鼓起勇氣傳訊息給持修，她回憶說：「我的手都在抖！」而在收到陳泳希的訊息後，持修特別去聽了她的歌，也因此促成這次的合作，持修誇她：「我覺得很少新人把華語音樂做得這麼酷、這麼多樣！她真的很有想法，跟她做這首歌很爽。」

陳泳希（右）透露當初傳訊息邀持修助陣，緊張到手發抖。（華研提供）

在陳泳希演唱會當天凌晨0點，先在數位平台發布新歌《你的眼神他的語氣我的聽說》，她也在音樂會首唱這首歌。另外在唱《想要站在人們說的頂端》前，她笑說：「如果金曲獎有得獎的話，我差一點就能在舞台上唱這首歌了。」但雖然沒得獎，現在還是能在支持她的歌迷面前唱這首歌，她哽咽表示非常感動，「希望能帶給你們能量跟勇氣，我們一起踏到頂端。」

