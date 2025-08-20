晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳泳希傳訊息邀持修助陣手發抖 意外獲贈寶可夢卡牌

持修（左）受邀擔任陳泳希演唱會嘉賓，兩人開心合唱。（華研提供）持修（左）受邀擔任陳泳希演唱會嘉賓，兩人開心合唱。（華研提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾獲得金曲獎最佳新人的持修，昨（19日）晚現身入圍本屆金曲獎最佳新人等3獎的陳泳希演唱會現場，除了助陣合唱，還送給陳泳希寶可夢卡牌，讓她好驚喜。

陳泳希昨在CORNER MAX大角落多功能展演館舉辦出道以來首場專場音樂會「剩下我的時候」，她邀請到偶像持修擔任演出嘉賓，兩人除了一起合唱持修的歌曲《有一說一》，另外也搶先讓歌迷聽兩人合作的新歌，雖尚未公布曲名，但已讓歌迷先聽為快。持修還直接在台上把自己抽到的「蓋歐卡」寶可夢卡牌送給陳泳希，讓她相當開心，表示一定會好好珍藏。

談到邀約過程，陳泳希透露當初她足足醞釀了兩個禮拜才鼓起勇氣傳訊息給持修，她回憶說：「我的手都在抖！」而在收到陳泳希的訊息後，持修特別去聽了她的歌，也因此促成這次的合作，持修誇她：「我覺得很少新人把華語音樂做得這麼酷、這麼多樣！她真的很有想法，跟她做這首歌很爽。」

陳泳希（右）透露當初傳訊息邀持修助陣，緊張到手發抖。（華研提供）陳泳希（右）透露當初傳訊息邀持修助陣，緊張到手發抖。（華研提供）

在陳泳希演唱會當天凌晨0點，先在數位平台發布新歌《你的眼神他的語氣我的聽說》，她也在音樂會首唱這首歌。另外在唱《想要站在人們說的頂端》前，她笑說：「如果金曲獎有得獎的話，我差一點就能在舞台上唱這首歌了。」但雖然沒得獎，現在還是能在支持她的歌迷面前唱這首歌，她哽咽表示非常感動，「希望能帶給你們能量跟勇氣，我們一起踏到頂端。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中