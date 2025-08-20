晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網傳「國父軍師」被盜墓！《看你老墓》打臉揭驚人內幕

YouTube頻道《看你老墓》創作者司徒建銘，已完成「國父軍事顧問荷馬李將軍」的故事。（司徒娃娃提供）YouTube頻道《看你老墓》創作者司徒建銘，已完成「國父軍事顧問荷馬李將軍」的故事。（司徒娃娃提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕最近網路瘋傳「國父孫中山首席軍事顧問荷馬李將軍的陵墓遭人破壞、遺骨被盜」的消息，不少人直呼「亡者不得安息」。不過這起謠言其實是烏龍！YouTube 頻道《看你老墓》創作者司徒建銘跳出來打臉，揭露荷馬李將軍的後人早就依照正規流程，將靈骨起掘並遷回美國，謠言純屬空穴來風。

YouTube頻道《看你老墓》創作者司徒建銘證實，國父軍事顧問-荷馬李將軍墓，後人已遷葬回美國。（司徒娃娃提供）YouTube頻道《看你老墓》創作者司徒建銘證實，國父軍事顧問-荷馬李將軍墓，後人已遷葬回美國。（司徒娃娃提供）

司徒建銘因為長年拍攝墓園題材，和管理員交情好到連風吹草動都能第一時間掌握。他笑說，自己不是「抓鬼大隊」，反而更像「墓園偵探」，甚至還替對岸民眾尋過祖墳。這回他確認消息，才發現真相其實相當莊重：李將軍後人今年7月來台，經過美方與政府單位正式申請，28 日完成起掘、30日運靈返美。全程低調從簡，僅帶走將軍夫婦靈骨，以及刻有「國父軍事顧問」的墓碑石材留作紀念。

說到荷馬李將軍，可是大有來頭。1876年出生的他，被孫中山讚為「世界最卓越的軍事天才」，更寫下《無知之勇》一書，神準預言日本將發動太平洋戰爭，果然 1941 年珍珠港事變成真。1912 年過世後，李將軍依遺願與夫人合葬，1969 年由繼子護送來台安葬於陽明山公墓，如今則完成遷回美國的最後一段旅程。

網路流傳「國父軍事顧問-荷馬李將軍」陵墓遭人惡意破壞、被盜」創作者司徒建銘實地勘查破除謠言。（司徒娃娃提供）網路流傳「國父軍事顧問-荷馬李將軍」陵墓遭人惡意破壞、被盜」創作者司徒建銘實地勘查破除謠言。（司徒娃娃提供）

由草爺與司徒建銘共同經營的《看你老墓》，號稱「全台最硬核墳場探險頻道」，紀錄過國軍將領、日本總督，甚至王菲祖父的故事，還找來港星錢小豪、啦啦隊女孩、偶像女團一起走進墓園聽故事。司徒建銘說得直白：「我不怕鬼，也不怕忌諱，我怕的是這些先人被大家忘記。」

司徒建銘因為長年拍攝墓園題材，和管理員交情好到連風吹草動都能第一時間掌握。他笑說，自己不是「抓鬼大隊」，反而更像「墓園偵探」，甚至還替對岸民眾尋過祖墳。這回他確認消息，李將軍後人今年 7 月來台，經過美方與政府單位正式申請，28 日完成起掘、30 日運靈返美。全程低調從簡，僅帶走將軍夫婦靈骨，以及刻有「國父軍事顧問」的墓碑石材留作紀念。

荷馬李將軍1876 年出生，被孫中山讚為「世界最卓越的軍事天才」，更寫下《無知之勇》一書，神準預言日本將發動太平洋戰爭，果然 1941 年珍珠港事變成真。1912 年過世後，李將軍依遺願與夫人合葬，1969 年由繼子護送來台安葬於陽明山公墓，如今則完成遷回美國的最後一段旅程。

由草爺與司徒建銘共同經營的《看你老墓》，號稱「全台最硬核墳場探險頻道」，紀錄過國軍將領、日本總督，甚至王菲祖父的故事，還找來港星錢小豪、啦啦隊女孩、偶像女團一起走進墓園聽故事。司徒建銘說得直白：「我不怕鬼，也不怕忌諱，我怕的是這些先人被大家忘記。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中