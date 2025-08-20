網傳「國父軍師」被盜墓！《看你老墓》打臉揭驚人內幕

YouTube頻道《看你老墓》創作者司徒建銘，已完成「國父軍事顧問荷馬李將軍」的故事。（司徒娃娃提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕最近網路瘋傳「國父孫中山首席軍事顧問荷馬李將軍的陵墓遭人破壞、遺骨被盜」的消息，不少人直呼「亡者不得安息」。不過這起謠言其實是烏龍！YouTube 頻道《看你老墓》創作者司徒建銘跳出來打臉，揭露荷馬李將軍的後人早就依照正規流程，將靈骨起掘並遷回美國，謠言純屬空穴來風。

YouTube頻道《看你老墓》創作者司徒建銘證實，國父軍事顧問-荷馬李將軍墓，後人已遷葬回美國。（司徒娃娃提供）

司徒建銘因為長年拍攝墓園題材，和管理員交情好到連風吹草動都能第一時間掌握。他笑說，自己不是「抓鬼大隊」，反而更像「墓園偵探」，甚至還替對岸民眾尋過祖墳。這回他確認消息，才發現真相其實相當莊重：李將軍後人今年7月來台，經過美方與政府單位正式申請，28 日完成起掘、30日運靈返美。全程低調從簡，僅帶走將軍夫婦靈骨，以及刻有「國父軍事顧問」的墓碑石材留作紀念。

說到荷馬李將軍，可是大有來頭。1876年出生的他，被孫中山讚為「世界最卓越的軍事天才」，更寫下《無知之勇》一書，神準預言日本將發動太平洋戰爭，果然 1941 年珍珠港事變成真。1912 年過世後，李將軍依遺願與夫人合葬，1969 年由繼子護送來台安葬於陽明山公墓，如今則完成遷回美國的最後一段旅程。

網路流傳「國父軍事顧問-荷馬李將軍」陵墓遭人惡意破壞、被盜」創作者司徒建銘實地勘查破除謠言。（司徒娃娃提供）

由草爺與司徒建銘共同經營的《看你老墓》，號稱「全台最硬核墳場探險頻道」，紀錄過國軍將領、日本總督，甚至王菲祖父的故事，還找來港星錢小豪、啦啦隊女孩、偶像女團一起走進墓園聽故事。司徒建銘說得直白：「我不怕鬼，也不怕忌諱，我怕的是這些先人被大家忘記。」

